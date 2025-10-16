R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S e c o n d o l ’ O s s e r v a t o r i o S e c o n d H a n d E c o n o m y d i B v a D o x a p e r S u b i t o , l a c o m p r a v e n d i t a d i u s a t o s i è p o s i z i o n a t a a l t e r z o p o s t o t r a i c o m p o r t a m e n t i s o s t e n i b i l i p i ù p r a t i c a t i d a g l i i t a l i a n i , n e l l o s p e c i f i c o d a 2 7 , 2 m i l i o n i d i p e r s o n e s o l o n e l 2 0 2 4 . A n c h e q u e s t ’ a n n o S u b i t o - p i a t t a f o r m a d i r e - c o m m e r c e i n I t a l i a , c o n 2 6 m i l i o n i d i u t e n t i a t t i v i a l m e s e - h a v o l u t o m i s u r a r e l ’ e f f e t t i v o i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l l ’ a t t i v i t à d i c o m p r a v e n d i t a i n p i a t t a f o r m a , a t t r a v e r s o l o s t u d i o S e c o n d H a n d E f f e c t , c o n d o t t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n V a a y u , l a p i a t t a f o r m a d i c l i m a t e t e c h c h e s u p p o r t a l e a z i e n d e n e l m o n i t o r a g g i o , m i s u r a z i o n e e r i d u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e . L ’ a n a l i s i - c h e r i g u a r d a l e c o m p r a v e n d i t e t r a p r i v a t i a v v e n u t e n e l l a q u a s i t o t a l i t à d e l l e c a t e g o r i e M a r k e t e d e s c l u d e i n v e c e I m m o b i l i , M o t o r i e L a v o r o - p e r m e t t e d i q u a n t i f i c a r e l e e m i s s i o n i p o t e n z i a l m e n t e e v i t a t e g r a z i e a l l ’ a c q u i s t o d i p r o d o t t i d i s e c o n d a m a n o , s u l l a b a s e d e l l e l i n e e g u i d a p i ù r e c e n t i d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a . L ’ a p p r o c c i o d i V a a y u r e n d e i l c a l c o l o d e l l e e m i s s i o n i a c c u r a t o e t r a s p a r e n t e , a f f i a n c a n d o a l m e t o d o L c a u n a m a p p a t u r a a n c o r a p i ù g r a n u l a r e d e l l e e m i s s i o n i l e g a t e a l b u s i n e s s e u n a s u r v e y i n t e g r a t i v a s o t t o p o s t a a u n c a m p i o n e d i o l t r e 1 . 4 0 0 u t e n t i S u b i t o p e r i n d a g a r e i l o r o c o m p o r t a m e n t i i n t e r m i n i d i t r a s p o r t o e i m b a l l a g g i o . G r a z i e a i q u a s i 1 1 , 5 m i l i o n i d i o g g e t t i v e n d u t i s u S u b i t o n e l l e c a t e g o r i e o g g e t t o d i a n a l i s i , n e l 2 0 2 4 s o n o s t a t e p o t e n z i a l m e n t e r i s p a r m i a t e c i r c a 4 5 0 m i l a t o n n e l l a t e d i C O 2 . U n i m p a t t o m o l t o s i g n i f i c a t i v o , i c u i b e n e f i c i s o n o r a p p r e s e n t a t i i n m o d o a n c o r p i ù c o n c r e t o d a a l c u n e e q u i v a l e n z e : è c o m e s e s i f o s s e r o e v i t a t e l e e m i s s i o n i d i 4 , 5 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i c h e v o l a n o d a M i l a n o a R o m a o 3 , 7 m i l i o n i d i a u t o c h e v i a g g i a n o t r a M i l a n o e R o m a . N e l 2 0 2 4 o g n i c o m p r a v e n d i t a s u S u b i t o h a c o n s e n t i t o u n r i s p a r m i o p o t e n z i a l e m e d i o d i 3 9 k g d i C O 2 n o n i m m e s s i n e l l ’ a t m o s f e r a i n c r e s c i t a d e l 4 0 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . U n d a t o p o s i t i v o c h e d i p e n d e a n c h e d a u n a l t r o a s p e t t o o v v e r o l ’ i n c r e m e n t o d e l l e v e n d i t e d i o g g e t t i c o n u n i m p a t t o m a g g i o r e s u l l ’ a m b i e n t e , c o m e a d e s e m p i o b i c i c l e t t e ( 2 4 0 k g d i C O 2 r i s p a r m i a t a i n m e d i a ) , P c f i s s i e c o n s o l e ( 2 1 0 k g ) , T v ( 1 3 5 k g ) e n o t e b o o k / t a b l e t ( 9 5 k g ) . Q u e l l a d e l l e b i c i c l e t t e ( 3 8 % ) s i a t t e s t a a l p r i m o p o s t o n e l l a c l a s s i f i c a d e l l e c a t e g o r i e c h e h a n n o c o n t r i b u i t o m a g g i o r m e n t e a l r i s p a r m i o t o t a l e d i C O 2 . S u l s e c o n d o e s u l t e r z o g r a d i n o d e l p o d i o t r o v i a m o , q u a s i a p a r i m e r i t o , d u e c a t e g o r i e m o l t o d i v e r s e t r a l o r o m a m o l t o a p p r e z z a t e e p r e s i d i a t e q u a n d o s i p a r l a d i m e r c a t o s e c o n d h a n d : a r r e d a m e n t o e c a s a l i n g h i ( 2 0 % ) e i n f o r m a t i c a ( 1 9 % ) . “ I r i s u l t a t i d e l l ’ a n a l i s i S e c o n d H a n d E f f e c t 2 0 2 4 d i m o s t r a n o c o m e l a c o m p r a v e n d i t a d i o g g e t t i u s a t i n o n s i a s o l o u n a s c e l t a c o n s a p e v o l e e s m a r t , m a a n c h e u n g e s t o c o n c r e t o c o n u n i m p a t t o a m b i e n t a l e m i s u r a b i l e - r a c c o n t a G i u s e p p e P a s c e r i , C e o d i S u b i t o - È s o d d i s f a c e n t e e s t u p e f a c e n t e o s s e r v a r e c o m e q u e l l i c h e c i s e m b r a n o p i c c o l i g e s t i q u o t i d i a n i s i a n o i n r e a l t à g r a n d i c a m b i a m e n t i a f a v o r e d e l n o s t r o f u t u r o . L ’ a n n o s c o r s o , 1 1 , 5 m i l i o n i d i c o m p r a v e n d i t e s u S u b i t o h a n n o p o t e n z i a l m e n t e e v i t a t o l e e m i s s i o n i e q u i v a l e n t i a l l ’ i m p r o n t a a m b i e n t a l e d i 7 8 m i l a i t a l i a n i , p r a t i c a m e n t e l ’ i n t e r a c i t t à d i V a r e s e ” . D a l l a s u r v e y i n t e g r a t i v a r e a l i z z a t a d a V a a y u s u l c a m p i o n e r a p p r e s e n t a t i v o d e g l i u t e n t i S u b i t o , e m e r g e i n o l t r e c h e i n 6 c a s i s u 1 0 ( 5 9 , 5 % ) l ’ u s a t o e v i t a e f f e t t i v a m e n t e l ' a c q u i s t o d i u n p r o d o t t o n u o v o , c o n p i c c h i d e l 6 6 % i n c a t e g o r i e c h i a v e c o m e a r r e d a m e n t o , e l e t t r o d o m e s t i c i e d e l e t t r o n i c a . Q u e s t o c o m p o r t a l ’ u l t e r i o r e a b b a t t i m e n t o d e i c o s t i e d e l l e e m i s s i o n i c o r r e l a t e a l l a p r o d u z i o n e d i b e n i n u o v i ( d a l l ’ e s t r a z i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e , a l l a l o r o l a v o r a z i o n e , f i n o a l l a d i s t r i b u z i o n e ) . U n d a t o s i g n i f i c a t i v o s e s i c o n s i d e r a c h e - s e c o n d o q u a n t o d i c h i a r a t o d a i r i s p o n d e n t i a l l a s u r v e y - i l 7 1 , 5 % d e g l i o g g e t t i p u b b l i c a t i s u S u b i t o t r o v a e f f e t t i v a m e n t e u n a c q u i r e n t e , p o r t a n d o a c o m p i m e n t o i l c i r c o l o v i r t u o s o d e l r i u s o . A s u g g e l l a r e l e b u o n e p r a t i c h e c h e i c o n s u m a t o r i p o s s o n o m e t t e r e i n a t t o n e l l ’ a m b i t o d e g l i a c q u i s t i s e c o n d h a n d , u n a m e n z i o n e p a r t i c o l a r e r i g u a r d a a n c h e l a s c e l t a d e l l e m o d a l i t à d i c o n s e g n a e s p e d i z i o n e . S e c o n d o l e a n a l i s i d i V a a y u , c r e s c e i n f a t t i i l n u m e r o d i u t e n t i c h e s c e g l i e l a c o n s e g n a i n u n p u n t o d i r i t i r o , p i ù s o s t e n i b i l e p e r c h é s o l i t a m e n t e o t t i m i z z a i l t r a g i t t o d e i m e z z i d i t r a s p o r t o , a d i s c a p i t o d e l l a c o n s e g n a a c a s a , u t i l i z z a t a s e m p r e c o n m i n o r f r e q u e n z a ( 1 8 % ) . U l t i m o , m a n o n p e r i m p o r t a n z a , l ’ i m b a l l a g g i o : l ’ 8 0 % d i c h i s p e d i s c e u n p r o d o t t o l o f a u t i l i z z a n d o u n i m b a l l a g g i o g i à p r e s e n t e i n c a s a o c o m u n q u e g i à u t i l i z z a t o p e r a l t r o ( c o m e a d e s e m p i o c o n f e z i o n i d i p r e c e d e n t i a c q u i s t i ) ; m e n t r e c h i p r e f e r i s c e e f f e t t u a r e l a c o m p r a v e n d i t a e l o s c a m b i o d i p e r s o n a n e l 6 3 % d e i c a s i d i c h i a r a d i n o n u t i l i z z a r e a l c u n t i p o d i i m b a l l a g g i o .