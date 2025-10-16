R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a m o r t e d i P a m e l a , l ' e n n e s i m a v i t t i m a d i u n a r e l a z i o n e m a l a t a , c i g r i d a i n f a c c i a u n a v e r i t à t e r r i b i l e : n o n b a s t a p u n i r e d o p o c h e l a v i o l e n z a è g i à a v v e n u t a . I l f e m m i n i c i d i o s i c o m b a t t e p r i m a , c o n l ' e d u c a z i o n e e l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o . P e r q u e s t o , l a s c e l t a d e l G o v e r n o d i e l i m i n a r e i p e r c o r s i d i e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l a s c u o l a s e c o n d a r i a d i p r i m o g r a d o è u n a d e c i s i o n e g r a v i s s i m a e m i o p e . I m p e d i r e a i n o s t r i r a g a z z i e a l l e n o s t r e r a g a z z e d i p a r l a r e d i e m o z i o n i , c o n s e n s o e r e l a z i o n i s a n e a s c u o l a s i g n i f i c a a b b a n d o n a r l i " . C o s ì F i o r e l l a Z a b a t t a c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e e d e s p o n e n t e d i A v s . " L i l a s c i a m o s o l i , i n b a l i a d i m e s s a g g i d i s t o r t i e p e r i c o l o s i c h e t r o v a n o f a c i l m e n t e s u i l o r o s m a r t p h o n e . L a s c u o l a h a i l d o v e r e d i e s s e r e u n p r e s i d i o d i c i v i l t à , u n l u o g o d o v e s i c o s t r u i s c e u n f u t u r o l i b e r o d a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e . I n v e s t i r e s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d e i p i ù g i o v a n i è l ' u n i c a v e r a a r m a c h e a b b i a m o p e r f e r m a r e q u e s t a s t r a g e " , c o n c l u d e .