R o m a , 1 6 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L a d e s t r a h a v i e t a t o l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e m e d i e e p r i m a r i e . L ’ I t a l i a è u n o d e i s e t t e p a e s i e u r o p e i i n c u i n o n è o b b l i g a t o r i a . E l a d e s t r a i n v e c e l a v i e t a " . L o s c r i v e E l l y S c h l e i n i n u n p o s t s u I n s t a g r a m i n c u i p u b b l i c a a n c h e u n v i d e o . " L a L e g a , s i c c o m e l a l e g g e d i V a l d i t a r a n o n e r a a b b a s t a n z a o s c u r a n t i s t a , h a p e n s a t o d i p e g g i o r a r l a a n c o r a " , s p i e g a l a s e g r e t a r i a d e l P d c h e p o i , t r a l e a l t r e c o s e , a g g i u n g e : " L a r e p r e s s i o n e n o n b a s t a s e n o n c ' è u n l a v o r o d i p r e v e n z i o n e a p a r t i r e d a l l a s c u o l a " . " L a p o l i t i c a d e v e f a r e m o l t o d i p i ù p e r c o n t r a s t a r e l a v i o l e n z a d i g e n e r e , n o n b a s t a l a r e p r e s s i o n e , s e r v e a n c h e l a p r e v e n z i o n e c h e p a r t e d a l l a f o r m a z i o n e s p e c i f i c a d i t u t t i g l i o p e r a t o r i e d a l l ' e d u c a z i o n e o b b l i g a t o r i a , s e s s u a l e e a f f e t t i v a , i n t u t t i i c i c l i s c o l a s t i c i " , d i c e a n c o r a S c h l e i n .