R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l m i n i s t r o V a l d i t a r a è c o n c e n t r a t o s u r i f o r m e i d e o l o g i c h e e o s c u r a n t i s t e , i n I t a l i a e s i s t e u n a g r a n d e e m e r g e n z a s c o l a s t i c a . I l 9 0 % d e g l i e d i f i c i s c o l a s t i c i è p r i v o d e l l e c e r t i f i c a z i o n i d i s i c u r e z z a o b b l i g a t o r i e , s o p r a t t u t t o a l S u d e n e l l e z o n e s i s m i c h e " . C o s ì i n u n a n o t a l a c a p o g r u p p o d e m o c r a t i c a i n c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a I r e n e M a n z i . " O g g i l ’ I s t a t c i s e g n a l a u n u l t e r i o r e p r o b l e m a - p r o s e g u e - c h e a g g r a v a i c o s t i p e r l e f a m i g l i e : i r i n c a r i d e i m a t e r i a l i s c o l a s t i c i s o n o a u m e n t a t i d e l 6 , 1 % e q u e l l i d e i l i b r i d e l 2 , 4 % . T u t t o q u e s t o a v v i e n e i n a s s e n z a d i i n t e r v e n t i d a p a r t e d e l g o v e r n o , c o m e e m e r g e d a l l a l e g g e d i b i l a n c i o . N o n o s t a n t e V a l d i t a r a a v e s s e p r o m e s s o m i s u r e s u l c a r o l i b r i g i à a s e t t e m b r e , n e l l a m a n o v r a n o n s e n e t r o v a t r a c c i a " . " C h i e d i a m o u n p i a n o c o n c r e t o d i i n v e s t i m e n t i m a s s i c c i s u l l a s i c u r e z z a d e l l e s c u o l e e s g r a v i e c o n o m i c i p e r l e f a m i g l i e , o l t r e a u n a s c u o l a c h e p r o m u o v a i l p r o g r e s s o , n o n i l r e g r e s s o " , c o n c l u d e .