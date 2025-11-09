M i l a n o , 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S a l g o n o a t r e i m o r t i d e l l ' i n c i d e n t e s t r a d a l e c h e o g g i d o m e n i c a 9 n o v e m b r e a S t e z z a n o , s u l l a t a n g e n z i a l e s u d d i B e r g a m o , h a c o i n v o l t o d u e a u t o v e t t u r e e u n f u r g o n c i n o . L o s c o n t r o s i è v e r i f i c a t o p o c o d o p o l e 7 l u n g o l a S S 4 7 0 , a l c h i l o m e t r o 1 3 + 1 0 0 . S e c o n d o q u a n t o r i c o s t r u i t o d a i c a r a b i n i e r i u n a M e r c e d e s c h e s t a v a p r o c e d e n d o i n d i r e z i o n e d i S e r i a t e h a i n v a s o l a c o r s i a o p p o s t a s c o n t r a n d o s i f r o n t a l m e n t e c o n u n a C i t r o e n B e r l i n g o c h e s t a v a a n d a n d o a C u r n o e c o i n v o l g e n d o u n a t e r z a a u t o v e t t u r a c h e p r o c e d e v a c o m e l a M e r c e d e s i n d i r e z i o n e d i S e r i a t e . S u l l a M e r c e d e s è m o r t o i l c o n d u c e n t e d i 2 3 a n n i , C l i n t o n S a l a d i M e l z o , e i l p a s s e g g e r o r i m a s t o i n u n p r i m o m o m e n t o f e r i t o e t r a s p o r t a t o i n c o d i c e r o s s o a l P a p a G i o v a n n i X X I I I p o i d e c e d u t o , D e n i s C a n n a t a , c l a s s e 2 0 0 3 d i L o d i . S u l l a C i t r o e n B e r l i n g o è m o r t o O s c a r A n g i o l e t t i , d e l 1 9 6 3 , m e n t r e è s t a t o f e r i t o G i u s e p p e A n g i o l e t t i , t r a s p o r t a t o i n c o d i c e g i a l l o a l P a p a G i o v a n n i X X I I I . S u l l a t e r z a a u t o v e t t u r a c o i n v o l t a a b o r d o v i a g g i a v a n o d u e d o n n e c h e n o n h a n n o r i p o r t a t o f e r i t e . P e r c o n s e n t i r e l e c o m p l e s s e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o , l ' e s t r a z i o n e d e i f e r i t i e l a r i m o z i o n e d e i v e i c o l i i n c i d e n t a t i , i l t r a t t o s t r a d a l e è s t a t o t e m p o r a n e a m e n t e c h i u s o a l t r a f f i c o e i c a r a b i n i e r i h a n n o p r o c e d u t o a i r i l i e v i p e r l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a d i n a m i c a d e l l ' i n c i d e n t e .