Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Quattro anni fa, l11 gennaio 2022, ci lasciava David Sassoli. E quanto ci manca, in questo momento così difficile per il progetto europeo". Lo scrive sui social Elly Schlein, aggiungendo: "David credeva profondamente nellEuropa come bene comune, unEuropa che si metta a servizio delle persone più fragili come baluardo dei diritti, della democrazia e delleguaglianza. Ne conosceva al millimetro i limiti e i difetti, così come le irrinunciabili conquiste da proteggere". "Il suo sorriso, il suo garbo e la sua gentilezza mancano ogni giorno. Così come mancano la sua fermezza e il suo impegno nel ribadire la necessità di fare un salto in avanti nellintegrazione europea, oggi più indispensabile che mai, se non vogliamo rischiare di essere messi al margine da un quadro geopolitico in cui si moltiplicano i conflitti militari e commerciali e vi è un attacco frontale al diritto internazionale e al multilateralismo", prosegue la segretaria del Pd. "Superare lunanimità, i veti e gli egoismi nazionali incapaci di comprendere che lUnione fa la forza e nessuno si salva da solo. Proseguire con coraggio nella rotta degli investimenti comuni europei per lautonomia strategica europea. Cè un modo preciso per tenere sempre vivo il suo ricordo: il lavoro costante per costruire unEuropa più giusta, più solidale e più democratica", conclude Schlein.