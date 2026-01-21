R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l g i u d i z i o c h e e s c e d a l r a p p o r t o d e l C r e a è p r e o c c u p a n t e . I l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e m o s t r a d e l l e c r e p e i n t e r m i n i d i e q u i t à n e l l ' a c c e s s o , f a c e n d o v e n i r m e n o u n a p a r t e d i q u e i p i l a s t r i s u c u i s o n o s t a t e c o s t r u i t e l e l e g g i i s t i t u t i v e c o m e l a l e g g e 8 3 3 d e l ' 7 8 s u l l ' u n i v e r s a l i s m o , l ' e q u i t à n e l l ' a c c e s s o , l ' u g u a g l i a n z a d e l l e p e r s o n e d o v u n q u e v i v a n o e i n q u a l s i a s i c o n d i z i o n e s o c i a l e s i t r o v i n o " . Q u e s t e l e p a r o l e d i M a r i n a S e r e n i , r e s p o n s a b i l e S a l u t e e S a n i t à d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , i n t e r v e n e n d o o g g i n e l l a s e d e d e l C n e l d i R o m a d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l 2 1 e s i m o R a p p o r t o S a n i t à d e l C r e a , i l C e n t r o p e r l a r i c e r c a e c o n o m i c a a p p l i c a t a i n s a n i t à , e d e l l a F i m m g , l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e . " I l r a p p o r t o c i s p i n g e a d i r e c h e c ' è b i s o g n o d i u n a t r a s f o r m a z i o n e - c o n t i n u a S e r e n i - C o n d i v i d o l ' e s i g e n z a d i u n c a m b i o d i p a r a d i g m a c h e c i f a c c i a r i p e n s a r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p e r r e n d e r e v i t a l e e v i v o l ' i m p e g n o e l ' a m b i z i o n e d e g l i a r t i c o l i 3 e 3 2 d e l l a C o s t i t u z i o n e , s e c o n d o i q u a l i i c i t t a d i n i , d i f r o n t e a l l a m a l a t t i a , d e v o n o e s s e r e t u t t i u g u a l i " . S e r e n i c h i e d e u n c a m b i a m e n t o : " C ' è b i s o g n o d i p i ù r i s o r s e e d i p i ù p e r s o n a l e c h e v a n n o i n d i r i z z a t i s o p r a t t u t t o s u l l e c r o n i c i t à , s u l l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a e s u l t e r r i t o r i o . P e r c a m b i a r e i l m o d e l l o c a m b i a r e i l m o d e l l o s e r v e u n a d i s c u s s i o n e p o l i t i c a a m p i a " . " N o n c i p o s s i a m o r a s s e g n a r e a l l ' i d e a c h e l ' I t a l i a , c h e è u n o d e i P a e s i d e l G 7 , s i a l ' u l t i m o , s p e n d a d i m e n o d e l l a m e d i a e u r o p e a , s p e n d a d i m e n o d i P a e s i a n o i s i m i l i . E ' c o m p i t o d e l l a p o l i t i c a s c e g l i e r e l e p r i o r i t à , d o v e i n d i r i z z a r e l e r i s o r s e e c o m e f a r l e u s c i r e d a l s i s t e m a f i s c a l e . N o i s i a m o u n P a e s e c h e h a 8 5 m i l i a r d i d i e v a s i o n e f i s c a l e l ' a n n o , s e c o n d o i d a t i d e l M e f . N o n c r e d o c h e s i a i m p o s s i b i l e t r o v a r e q u e i 3 0 m i l i a r d i i n p i ù c h e c i s e r v o n o p e r r i l a n c i a r e l a s a n i t à p u b b l i c a e i l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " , c o n c l u d e S e r e n i .