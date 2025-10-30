R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R i n n o v a t o i l p r o t o c o l l o d ' i n t e s a t r a i l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l ' O r d i n e A s s i s t e n t i s o c i a l i ( C n o a s ) e l a F e d e r a z i o n e N a z i o n a l e O r d i n i P r o f e s s i o n i I n f e r m i e r i s t i c h e ( F N O P I ) c h e p e r i p r o s s i m i t r e a n n i , g u i d e r à i l l a v o r o c o m u n e d e l l e r a p p r e s e n t a n z e n a z i o n a l i d i a s s i s t e n t i s o c i a l i , i n f e r m i e r i e i n f e r m i e r i p e d i a t r i c i . " N o n s i p u ò p r e s c i n d e r e d a l l a v o r a r e i n s i e m e . N o n p o s s i a m o p e n s a r e d i f a r e i s o l i s t i . Q u e s t o p r o t o c o l l o , c h e n o n è u n a f o r m a l i t à , m a u n m o d e l l o c u l t u r a l e , r a f f o r z a u n a c o l l a b o r a z i o n e c h e h a g i à p o r t a t o i s u o i f r u t t i " , s p i e g a B a r b a r a M a n g i a c a v a l l i , p r e s i d e n t e F N O P I . " R i n n o v i a m o l a n o s t r a s i n e r g i a , c o n s a p e v o l i c h e s e n z a i n f e r m i e r i e a s s i s t e n t i s o c i a l i q u e s t o P a e s e s a r e b b e p i ù i n g i u s t o " , a g g i u n g e B a r b a r a R o s i n a , p r e s i d e n t e C n o a s . " L e n o s t r e p r o f e s s i o n i n o n s i s o v r a p p o n g o n o , m a s i i n t e g r a n o . N e l l a v o r o c o n g i u n t o p o r t e r e m o a t e r m i n e p r o g e t t i c o n c r e t i p e r t u t t e l e p e r s o n e " . F N O P I e C n o a s i n d i v i d u e r a n n o a t t i v i t à c o n g i u n t e d i r a p p r e s e n t a n z a i s t i t u z i o n a l e e p o l i t i c a a l f i n e d i g a r a n t i r e l ’ i m p o r t a n z a d e l r u o l o , d e l l e f u n z i o n i e d e l l e c o m p e t e n z e d e i p r o f e s s i o n i s t i n e l l e s c e l t e o r g a n i z z a t i v e i n a m b i t o s a n i t a r i o , s o c i o s a n i t a r i o e s o c i a l e . C o l l a b o r e r a n n o n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e e n e l l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à s c i e n t i f i c h e , f o r m a t i v e e c u l t u r a l i , r e a l i z z e r a n n o a t t i v i t à c o m u n i ( q u a l i r i c e r c h e , c o r s i , s e m i n a r i , c o n f e r e n z e , c o n v e g n i , p u b b l i c a z i o n i ) e s o s t e r r a n n o l e r i s p e t t i v e i n i z i a t i v e , q u a n d o c o e r e n t i c o n l e f i n a l i t à d e l p r e s e n t e p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a . " S e r v o n o a s s i s t e n t i s o c i a l i e i n f e r m i e r i s e m p r e p i ù c o m p e t e n t i e p r e p a r a t i a d a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e c o n s a p e v o l i d i q u e s t o s a p p i a m o c h e i n s i e m e p o s s i a m o f a r e l a d i f f e r e n z a e i n s i e m e l a f a r e m o " , c o n c l u d o n o l e p r e s i d e n t i M a n g i a c a v a l l i e R o s i n a .