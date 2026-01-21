R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C r e d o c h e l a s v o l t a p i ù i m p o r t a n t e , i n q u e s t o m o m e n t o p a r t i c o l a r e d e l P a e s e , s i a a f f r o n t a r e i l f u t u r o r i p e n s a n d o i n m o d o s t r u t t u r a l e l ' i n t e r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , r a z i o n a l i z z a n d o a n c h e l a s p e s a . E ' e v i d e n t e c h e i l c o n t r i b u t o d e s t i n a t o a l s e t t o r e s a n i t a r i o a t t r a v e r s o l a l e g g e d i B i l a n c i o s i a s i g n i f i c a t i v o , m a , c o n s i d e r a n d o l ' a u m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e a n z i a n a , l a d i f f u s i o n e d e l l e c r o n i c i t à , l ' i n c i d e n z a d e l l e m a l a t t i e e i p r o g r e s s i d e l m o n d o d e l f a r m a c o , n o n c i s a r à m a i u n a d o t a z i o n e e c o n o m i c a s u f f i c i e n t e a s o d d i s f a r e i n m o d o p i e n o e d e s a u s t i v o t u t t e l e l e g i t t i m e e s i g e n z e d i s a l u t e d e g l i i t a l i a n i " . L o h a d e t t o A n d r e a M a n d e l l i , p r e s i d e n t e d i F o f i ( F e d e r a z i o n e O r d i n i d e i f a r m a c i s t i i t a l i a n i ) , p a r t e c i p a n d o o g g i a R o m a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l 2 1 e s i m o R a p p o r t o s a n i t à d e l C r e a , i l C e n t r o p e r l a r i c e r c a e c o n o m i c a a p p l i c a t a i n s a n i t à , e d e l l a F i m m g , l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , n e l l a s e d e d e l C n e l , i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o . R a z i o n a l i z z a r e l a s p e s a e " r e n d e r e i l s i s t e m a p i ù e f f i c i e n t e e o m o g e n e o " è l a v i a m a e s t r a p e r M a n d e l l i , c h e s u g g e r i s c e d i " a f f r o n t a r e c o n c o r a g g i o l a f a s e d i p r o f o n d o c a m b i a m e n t o " . " I n q u e s t o s e n s o - c o n c l u d e - u n p r i m o p a s s o f o n d a m e n t a l e è l a r e v i s i o n e n o r m a t i v a , a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i u n t e s t o u n i c o d e l l e l e g g i s a n i t a r i e , c a p a c e d i g u a r d a r e a l f u t u r o s e n z a r e s t a r e a n c o r a t i a l p a s s a t o , t e n e n d o c o n t o d i c i ò c h e è c a m b i a t o d o p o l a p a n d e m i a d a C o v i d - 1 9 " .