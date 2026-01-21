R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l g o v e r n o C i a m p i , d i c u i h o f a t t o p a r t e , e b b e u n a v i t a b r e v e e n o n r i u s c ì a d a t t u a r e p i e n a m e n t e q u a n t o p r e v i s t o d a l l a l e g g e 8 3 3 d e l 1 9 7 8 " , l a l e g g e f o n d a m e n t a l e c h e h a i s t i t u i t o i n I t a l i a i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . " O g g i , n e l c o r s o d i q u e s t o i n c o n t r o , è e m e r s o c o n c h i a r e z z a c h e l a l u n g a i m m o b i l i t à n e l l a s u a a p p l i c a z i o n e h a r e s o i n s o s t e n i b i l i m o l t e p a r t i d i q u e l l a r i f o r m a . P e r q u e s t o è o r m a i n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e , e f a r l o i n m o d o r a d i c a l e . C o m e ? I n n a n z i t u t t o s e m p l i f i c a n d o l a c a t e n a d i c o m a n d o : s e r v e u n m i n i s t e r o c e n t r a l e d i i n t e g r a z i o n e s o c i o s a n i t a r i a e , n a t u r a l m e n t e , c o m p e t e n z e r e g i o n a l i c h i a r e . I n o l t r e , i s e r v i z i a l l a p e r s o n a d e v o n o c o p r i r e l ' i n t e r o a r c o d e l l a v i t a , d a l l a n a s c i t a f i n o a l l a f i n e d e l l a v i t a . O g g i c o n o s c i a m o b e n e s t r u m e n t i e b i s o g n i : d a g l i h o s p i c e a l l e R s a p e r g l i a n z i a n i , f i n o a i d a t i e p i d e m i o l o g i c i c h e i n d i c a n o c o n p r e c i s i o n e c h e c o s a s e r v e e d o v e " . C o s ì M a r i a p i a G a r a v a g l i a , e x m i n i s t r o d e l l a S a l u t e d a l 1 9 9 3 a l 1 9 9 4 , p a r t e c i p a n d o o g g i a R o m a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l 2 1 e s i m o R a p p o r t o s a n i t à d e l C r e a ( C e n t r o p e r l a r i c e r c a e c o n o m i c a a p p l i c a t a i n s a n i t à ) n e l l a s e d e d e l C n e l . " O c c o r r e t o r n a r e a s t u d i a r e s e r i a m e n t e i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e . A l l a c o n o s c e n z a d e i b i s o g n i d e v e c o r r i s p o n d e r e u n a r i s p o s t a a m m i n i s t r a t i v a c r e a t i v a e d e f f i c a c e - s o t t o l i n e a - P e r q u e s t o s o n o p r e o c c u p a t a q u a n d o s i d à t r o p p a e n f a s i a l l a n o r m a : l a n o r m a è r i g i d i s s i m a e , q u a n d o f i n a l m e n t e c a m b i a , i l m o n d o è g i à c a m b i a t o d i n u o v o " . P e r G a r a v a g l i a " i s e r v i z i a l l a p e r s o n a d e v o n o a c c o m p a g n a r e i l c i t t a d i n o d a l l a n a s c i t a f i n o a l l a m o r t e . O c c o r r o n o q u i n d i u n i t à d i r e g i a , p r o g r a m m a z i o n e , f i n a n z i a m e n t i c o n s e g u e n t i a l l a p r o g r a m m a z i o n e e p r o f e s s i o n a l i t à c a p a c i d i e v o l v e r e c o n t i n u a m e n t e " .