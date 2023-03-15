Un jet russo ha abbattuto un drone statunitense sul Mar Nero, ma le versioni dei fatti tra Mosca e Washington differiscono notevolmente, aumentando la tensione tra le due superpotenze. Secondo il generale dell’aeronautica statunitense James Hecker, il velivolo MQ-9 “stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo”. Mosca, invece, sostiene che “il drone si stava avvicinando ai nostri confini ed è caduto da solo”. Il Pentagono ha definito l’episodio un “atto pericoloso e poco professionale”, mentre la Casa Bianca ha sottolineato che, sebbene ci siano state altre intercettazioni simili, questo episodio è senza precedenti. L’ambasciatore russo a Washington è stato convocato per chiarimenti.

Intanto, in Ucraina, mercenari del gruppo Wagner hanno condiviso sui social immagini che li ritraggono all’interno dell’impianto industriale Azom di Bakhmut. Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che in Ucraina la Russia “lotta per la sopravvivenza dello Stato”.

Al di là delle dichiarazioni politiche, prosegue l’attività umanitaria del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), che fin dall’inizio del conflitto fornisce supporto medico e materiale in Ucraina. In Italia, lo SMOM ha organizzato raccolte di generi non deperibili e farmaci tramite il Centro Raccolta del Gran Priorato di Roma (contatti: 349 3889961 – [carducci.smom@gmail.com](mailto:carducci.smom@gmail.com)). Per le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Toscana, altri centri di raccolta saranno segnalati su richiesta all’indirizzo [aiutiucraina@granprioratodiroma.org](mailto:aiutiucraina@granprioratodiroma.org). Sono possibili anche donazioni in denaro sul conto corrente intestato a SMOM Gran Priorato di Roma, IBAN: IT04 G030 6909 6061 0000 0118944, causale: “emergenza Ucraina”.

* La Decisione di pubblicizzare in maniera massiccia le opere di assistenza del Sovrano Militare Ordine di Malta è legata a semplice presa di coscienza dell’ottimo lavoro che da sempre i volontari SMOM portano avanti nei teatri più complessi su scala internazionale. La nostra intenzione è quella di favorire in ogni modo le attività che il Sovrano Militare Ordine di Malta porta avanti in Ucraina, con dedizione e grande impegno, in occasione del conflitto in corso. Riconosciamo nei volontari SMOM un esercito di persone comuni dai grandi valori umani, che con le loro opere possono fare la differenza anche in contesti veramente critici. Rinnoviamo l’invito a sostenere lo SMOM anche attraverso oblazioni in denaro con versamenti sul conto corrente intestato a SMOM Gran Priorato di Roma, IBAN: IBAN: IT04 G030 6909 6061 0000 0118944 Causale: “emergenza Ucraina”.