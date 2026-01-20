R o m a , 2 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - " V i n c e n z o D e L u c a d i n u o v o s i n d a c o d i S a l e r n o ? E ’ i l f e u d a l e s i m o , r a p p r e s e n t a l a r a d i o g r a f i a e l a c o n c l u s i o n e d i u n m o d o t r e n t e n n a l e d i i n t e n d e r e l e i s t i t u z i o n i e i l g o v e r n o " . L o d i c e l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d S a n d r o R u o t o l o a l F o g l i o . " S a l e r n o n o n è u n p r i n c i p a t o a p a r t e , f a p a r t e d e l l ’ I t a l i a e f a p a r t e d e l l a C a m p a n i a . M a s o p r a t t u t t o f a p a r t e d i u n ’ i d e a c h e a b b i a m o d i c a m p o l a r g o . L o a b b i a m o f a t t o n e l l e u l t i m e s e i r e g i o n i a n d a t e a l v o t o , c o n s o l i d i a m o q u e s t a p r o s p e t t i v a ” , s p i e g a R u o t o l o a g g i u n g e n d o , t r a l ' a l t r o : " S i a m o n e l l a r e g i o n e d e l m o d e l l o C a m p a n i a , d o v e a b b i a m o v i n t o c o n R o b e r t o F i c o . S i a m o n e l l a r e g i o n e d e l m o d e l l o N a p o l i , d o v e a b b i a m o t r o v a t o u n a s i n t e s i c o n i l s i n d a c o G a e t a n o M a n f r e d i . P e r c h é s o t t r a r r e l a c i t t à d i S a l e r n o a q u e s t a i d e a ? " .