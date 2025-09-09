R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " È i n a c c e t t a b i l e l e g g e r e p e r m e z z o s t a m p a c h e d e i C a r a b i n i e r i s i a n o a t t a c c a t i d a q u a t t r o c r i m i n a l i i n m e z z o a l l a s t r a d a a T o r B e l l a M o n a c a , p e r i f e r i a e s t d i R o m a , d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i d r o g a . E a n c o r a p i ù i n a c c e t t a b i l e è c h e g l i a g g r e s s o r i s i a n o g i à t u t t i l i b e r i , r i m a n d a t i a c a s a d a l l a m a g i s t r a t u r a , p r o b a b i l m e n t e c o n g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i : u n a s p e c i e d i ‘ s m a r t w o r k i n g ’ d e l l a d r o g a . D o b b i a m o a v e r e i l c o r a g g i o d i c o m b a t t e r e l a c r i m i n a l i t à f i n o i n f o n d o a u m e n t a n d o i p r e s i d i d i s i c u r e z z a c o m e è s t a t o f a t t o ( m a o c c o r r e i n s i s t e r e ) m a a l c o n t e m p o i m p r i m e n d o m a g g i o r e s e v e r i t à n e l l e i n d a g i n i e n e l l e s a n z i o n i . A l t r i m e n t i l e g r a n d i c i t t à i t a l i a n e r e s t e r a n n o i n m a n o a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a , m e t t e n d o i n c r o c e i c i t t a d i n i o n e s t i e m e n o m a n d o l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e d e l l ’ a u t o r i t à m o r a l e p e r e s s e r e r i s p e t t a t i e t e m u t i d a i d e l i n q u e n t i s e r i a l i " . L o a f f e r m a F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " A v r e m o g l i s t r u m e n t i n e c e s s a r i - c o n c l u d e - p e r d e b e l l a r e q u e s t o c a n c r o d e l l a s o c i e t à c h e s t a t r a s f o r m a n d o a m p i e f e t t e d i p o p o l a z i o n e i n c o n s u m a t o r i d i c r a c k , c o c a i n a e c a n n a b i n o i d i , s e n z a s c o r g e r e u n a s p e r a n z a c o n c r e t a d i g i u s t o d o m i n i o d e l l a l e g a l i t à ” .