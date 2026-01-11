R o m a , 1 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n u o m o s i t r o v a i n o s p e d a l e i n f i n d i v i t a i n s e g u i t o a u n a g r a v e a g g r e s s i o n e s u b i t a i e r i s e r a d o p o l e 2 2 i n v i a G i o l i t t i a R o m a , v i c i n o a l l a s t a z i o n e T e r m i n i . L ' u o m o è s t a t o a c c e r c h i a t o d a p i ù p e r s o n e e p i c c h i a t o v i o l e n t e m e n t e . P o c o d o p o , i n t o r n o a l l e 2 3 , s i è v e r i f i c a t a s e m p r e n e l l a s t e s s a z o n a d e l l a s t a z i o n e u n ' a l t r a a g g r e s s i o n e . N o n s i e s c l u d e c h e i d u e e p i s o d i p o s s a n o e s s e r e c o l l e g a t i . I n s e r a t a è s c a t t a t o u n i m p o n e n t e s e r v i z i o d i p o l i z i a n e l l a z o n a c o n a g e n t i d i P o l f e r , c o m m i s s a r i a t o V i m i n a l e e s q u a d r a m o b i l e c h e h a n n o c o n t r o l l a t o d e c i n e d i p e r s o n e . S e t t e s o n o s t a t e p o r t a t e a l l ' u f f i c i o i m m i g r a z i o n e , q u a t t r o i n c o m m i s s a r i a t o e l a l o r o p o s i z i o n e è a l v a g l i o . L a p o l i z i a s t a v i s i o n a n d o l e i m m a g i n i d e l l e t e l e c a m e r e p e r i n d i v i d u a r e t u t t i i r e s p o n s a b i l i .