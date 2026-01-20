R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L u n e d ì 2 6 g e n n a i o , p r e s s o l a s e d e d e l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i , v i a M i c h e l a n g e l o C a e t a n i , 3 2 , 0 0 1 8 6 , R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ a p e r t u r a d i u n a s e r i e d i e v e n t i p e r i 2 5 0 a n n i d a l l a D i c h i a r a z i o n e d ’ i n d i p e n d e n z a d e g l i S t a t i U n i t i d ’ A m e r i c a , s i t e r r à l ’ i n c o n t r o “ F r a m m e n t i d i u n d i s c o r s o s u l l a l i b e r t à ” c o n A n t o n i o M o n d a , s c r i t t o r e e d o c e n t e d e l l a N e w Y o r k U n i v e r s i t y , g i à v i n c i t o r e d e l P r e m i o P A I R 2 0 2 5 n e l l a c a t e g o r i a S c i e n z e u m a n e , s o c i a l i , l e t t e r a r i e e d e c o n o m i c h e . U n v i a g g i o a t t r a v e r s o l e i m m a g i n i d i f i l m d i o g n i p a r t e d e l m o n d o s u l l ' i d e a d i l i b e r t à , u n t e r m i n e c h e p u ò e s s e r e d e c l i n a t o i n m o l t e p l i c i m o d i : l i b e r t à d a l c a r c e r e , d a l l a s c h i a v i t ù , d a u n s i s t e m a p o l i t i c o o p p r i m e n t e , m a a n c h e e s o p r a t t u t t o d a l l e c o n v e n z i o n i e d a t u t t o c i ò c h e c o n d i z i o n a l a n o s t r a p e r s o n a l i t à e l a n o s t r a c o n d i z i o n e u m a n a . Q u i n d i , p e r p a r a d o s s o , a n c h e l i b e r t à d a n o i s t e s s i . I l v i a g g i o s a r à i n c e n t r a t o i n m a n i e r a p a r t i c o l a r e s u l l a c u l t u r a a m e r i c a n a , c h e g i à n e l l ' i n n o p a r l a d i L a n d o f t h e f r e e .