R o m a , 9 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - U n 1 4 e n n e a l l a g u i d a d i u n a u t o a n o l e g g i o r u b a t a , d o p o n o n e s s e r s i f e r m a t o a l l ' a l t i m p o s t o d a i c a r a b i n i e r i , h a p r o v o c a t o u n i n c i d e n t e . E ' a c c a d u t o a R o m a , s a b a t o p o m e r i g g i o . E r a n o l e 1 4 d i i e r i q u a n d o l ’ a u t o v e t t u r a a n o l e g g i o , u n a F i a t E n j o y , n o n s i è f e r m a t a a l l ’ a l t i m p o s t o d a i c a r a b i n i e r i i m p e g n a t i i n c o n t r o l l i a l l a c i r c o l a z i o n e s t r a d a l e i n v i a T u s c o l a n a . T e n t a n d o l a f u g a , i l r a g a z z i n o s i è s c o n t r a t o c o n u n ’ a u t o v e t t u r a f e r m a a l s e m a f o r o . L ' i n c i d e n t e n o n h a p r o v o c a t o f e r i t i . I c a r a b i n i e r i h a n n o r a g g i u n t o i l v e i c o l o e h a n n o s c o p e r t o c h e a l l a g u i d a c ' e r a u n 1 4 e n n e , n a t o a R o m a , d i o r i g i n i s t r a n i e r e e g i à n o t o a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , c h e h a a n c h e o p p o s t o r e s i s t e n z a . D a g l i a c c e r t a m e n t i , l ’ a u t o v e t t u r a è r i s u l t a t a r u b a t a . I l 1 4 e n n e è s t a t o d e n u n c i a t o e a f f i d a t o a l t u t o r e . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i a n c h e g l i a g e n t i d e l l a P o l i z i a R o m a C a p i t a l e p e r i r i l i e v i d e l c a s o .