M i l a n o , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a d o m a n i l a t e r z a e d i z i o n e d i A I F e s t i v a l – “ E m p o w e r i n g t h e A g e n t i c E r a ” , c h e p e r d u e g i o r n i t r a s f o r m a M i l a n o i n e p i c e n t r o d i c o n f r o n t o s u l r u o l o d e l l ’ A I e d e g l i A I A g e n t s , l a l o r o c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' e s s e r e u m a n o e l ’ i m p a t t o s u l b u s i n e s s e m a r c a t o . L ’ e v e n t o , i d e a t o d a S e a r c h O n M e d i a G r o u p e p o w e r e d b y W m f – W e M a k e F u t u r e , r i u n i s c e B i g T e c h e d e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i i n r a p p r e s e n t a n z a d i r e a l t à a t t i v a m e n t e c o i n v o l t e n e l l o s v i l u p p o A I , t r a c u i M i c r o s o f t , G e n e r a t i v e B i o n i c s , D e l l T e c h n o l o g i e s e I n t e l , N t t D a t a I n c , A m a z o n , E y , S a l e s f o r c e , h u m a n s . t e c h , E s a - E u r o p e a n S p a c e A g e n c y , L e n o v o , B o c c o n i , C i n e c a , D a t a R e p l y , T a r g e t R e p l y , S t e p e F a s t w e b , c o s ì c o m e c e n t r i d i r i c e r c a c o m e I s t i t u t o i t a l i a n o d i T e c n o l o g i a , i n v e s t i t o r i e f o u n d e r . “ A I F e s t i v a l 2 0 2 6 s a r à i l l u o g o e l ’ o c c a s i o n e i n c u i f a r e i l p u n t o s u c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t i a t r a s f o r m a n d o i l b u s i n e s s e i l m e r c a t o , c r e a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à , m o d e l l i o p e r a t i v i e v a n t a g g i c o m p e t i t i v i p e r l e i m p r e s e , ” a f f e r m a C o s m a n o L o m b a r d o , F o u n d e r e c e o d i S e a r c h O n M e d i a G r o u p e i d e a t o r e d i A I F e s t i v a l e W m f – W e M a k e F u t u r e . “ I n q u e s t o c o n t e s t o , l a r o b o t i c a r a p p r e s e n t a u n s e t t o r e c h i a v e , i n f o r t e a c c e l e r a z i o n e a l i v e l l o g l o b a l e , c o m e c o n f e r m a n o l e n o v i t à p r e s e n t a t e a l C e s d i L a s V e g a s . I t a l i a e d E u r o p a d e v o n o i n v e s t i r e i n r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e a p p l i c a z i o n i p r a t i c h e p e r c o m p e t e r e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . Q u e s t o e v e n t o n a s c e p e r f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a a z i e n d e , s t a r t u p e i s t i t u z i o n i , m o s t r a n d o c o m e t e c n o l o g i e a v a n z a t e p o s s a n o i n t e g r a r s i c o n i p r o c e s s i u m a n i e g e n e r a r e i m p a t t o c o n c r e t o s u e c o n o m i a , i n d u s t r i a e s o c i e t à . ” " U n o d e g l i a r g o m e n t i p i ù c o n v i n c e n t i a s u p p o r t o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o è l a s u a c a p a c i t à d i s b l o c c a r e l i v e l l i d i e f f i c i e n z a s e n z a p r e c e d e n t i . I n t u t t a l a r e g i o n e E m e a , l e a z i e n d e s t a n n o u t i l i z z a n d o l ’ I a p e r o t t i m i z z a r e i p r o c e s s i , p r e v e d e r e l a d o m a n d a e a u t o m a t i z z a r e l e a t t i v i t à d i r o u t i n e , r i d u c e n d o i c o s t i e m i g l i o r a n d o a l c o n t e m p o l a s o d d i s f a z i o n e d e i c l i e n t i " , a f f e r m a M a r c o F a n i z z i , v i c e p r e s i d e n t S a l e s & M a n a g i n g D i r e c t o r d i D e l l T e c h n o l o g i e s I t a l i a « Q u a n d o i m p l e m e n t a t a i n m o d o c o n s a p e v o l e , l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e d o v r e b b e e s s e r e v i s t a c o m e u n c o l l a b o r a t o r e : u n a t e c n o l o g i a c h e p o t e n z i a l e c a p a c i t à u m a n e , l i b e r a t a l e n t i p e r a t t i v i t à p i ù c r e a t i v e e s t r a t e g i c h e e s t i m o l a l ’ i n n o v a z i o n e d a l l ’ i n t e r n o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i . O l t r e a i g u a d a g n i i m m e d i a t i i n t e r m i n i d i e f f i c i e n z a , i l v e r o v a l o r e e c o n o m i c o d e l l ’ I a r i s i e d e n e l l a s u a c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e l e a z i e n d e i n i m p r e s e d a t a d r i v e n . C o n s e n t e n d o a l l e o r g a n i z z a z i o n i d i a n a l i z z a r e i d a t i s u l a r g a s c a l a , l ’ I a i n d i v i d u a m o d e l l i e i n s i g h t c h e s u p p o r t a n o d e c i s i o n i s t r a t e g i c h e m i g l i o r i , r a f f o r z a n o l e r e l a z i o n i c o n i c l i e n t i e p e r m e t t o n o d i c r e a r e p r o d o t t i e s e r v i z i p i ù p e r t i n e n t i . I n v e s t i r e n e l l ’ I a e n e l l e c a p a c i t à l e g a t e a i d a t i è q u i n d i u n i n v e s t i m e n t o n e l l ’ i n t e l l i g e n z a : l a c a p a c i t à d i a n t i c i p a r e i l c a m b i a m e n t o , r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o e c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù e f f i c i e n t e , r e s i l i e n t e e i n n o v a t i v o " . L ’ e v e n t o s i s v o l g e r à p r e s s o l ’ e d i f i c i o R o e n t g e n d e l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i , M a i n P a r t n e r d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , e g o d e d e l P a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i M i l a n o e d i A s s i n t e l – A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e I m p r e s e I c t . M a i n S p o n s o r D e l l T e c h n o l o g i e s e I n t e l ; P a r t n e r d e l l ’ e d i z i o n e C i n e c a , E s a – E u r o p e a n S p a c e A g e n c y , E n i a – E n t e N a z i o n a l e p e r l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e Y e s M i l a n o ; R a d i o P a r t n e r R d s ; M o b i l i t y P a r t n e r S c u t e r e W e g o o . L a S a l a P l e n a r i a s a r à i l c e n t r o d e l l ’ A i F e s t i v a l , o s p i t a n d o p e r d u e g i o r n i k e y n o t e e i n t e r v e n t i d i e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e a z i e n d e l e a d e r d e l s e t t o r e . A t t e s i g l i i n t e r v e n t i d i D a n i e l e P u c c i – C e o d i G e n e r a t i v e B i o n i c s ; W a l t e r R i v i e r a – C h i e f A I O f f i c e r d i A i w o n d e r ; A n d r e a C o l a m e d i c i – s c r i t t o r e , e d i t o r e c o - f o n d a t o r e d i T l o n ; G i u s e p p e S a n t o n a t o – R e s p o n s a b i l e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e p e r l ’ E u r o p a O c c i d e n t a l e d i E Y ; G u i d o S c o r z a - a v v o c a t o , e s p e r t o d i d i r i t t o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , D e b o r a N o z z a – P r o f e s s o r e s s a A s s o c i a t a d i S c i e n z e I n f o r m a t i c h e p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i ; B r a n d o B e n i f e i – E u r o d e p u t a t o e r e l a t o r e d e l l ’ A I A c t a l P a r l a m e n t o E u r o p e o ; P i e r L u i g i P i s a – G i o r n a l i s t a d i l a R e p u b b l i c a , I t a l i a n T e c h ; A l e s s i o P o m a r o – H e a d o f A I d i S e a r c h O n M e d i a G r o u p . P a r t e c i p a r a n n o i n o l t r e D a n i e l e M a n c a – V i c e d i r e t t o r e d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a ; G i a n m a r i o V e r o n a – p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i ; A r i a n n a T r a v i g l i a – d i r e t t r i c e d e l C e n t e r f o r C u l t u r a l H e r i t a g e T e c h n o l o g y ( C c h t ) d e l l ’ I s t i t u t o I t a l i a n o d i T e c n o l o g i a ; R i k a N a k a z a w a – r e s p o n s a b i l e e s e c u t i v a d e l l ’ I n n o v a z i o n e S t r a t e g i c a G l o b a l e d i N t t D a t a I n c . ; A l e s s a n d r a P o g g i a n i – d i r e t t r i c e g e n e r a l e d i C i n e c a ; S a s h a L u c c i o n i – r i c e r c a t r i c e i n I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e C l i m a ; C h i a r a C o c c h i a r a – S e n i o r I n n o v a t i o n O f f i c e r d e l l ’ E s a ; O r e s t e P o l l i c i n o – P r o f e s s o r e O r d i n a r i o d i D i r i t t o C o s t i t u z i o n a l e p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i ; M a r c o F a n i z z i – v i c e p r e s i d e n t e S a l e s e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i D e l l T e c h n o l o g i e s I t a l i a ; L a y l a P a v o n e – M e m b r o d e l B o a r d p e r I n n o v a z i o n e , T e c n o l o g i a e T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e d e l C o m u n e d i M i l a n o . I n p r o g r a m m a a n c h e l a t a v o l a r o t o n d a s u l t e m a “ L ' A I e l a s f i d a d i m e n s i o n a l e d e l l ' I t a l i a ” c h e v e d e p r o t a g o n i s t i M a r c o G a y , e x e c u t i v e P r e s i d e n t d i Z e s t I n v e s t m e n t s , G i o v a n n i Z a z z e r i n i , S e c r e t a r y G e n e r a l d i I n s m e , G i a n l u c a G a l g a n o , I t a l y H e a d o f S t a r t u p a n d V e n t u r e C a p i t a l d i E y , V i n c e n z o D i N i c o l a , H e a d o f t h e A r t i f i c i a l I n t e l l i g e n c e F u n d d i C d p V e n t u r e C a p i t a l e M a s s i m o C a l z o n i P r o m o t i o n M a n a g e r , S u p p o r t S e r v i c e s a n d C o o r d i n a t o r o f t h e I n v i t a l i a S t a r t u p S y s t e m d i I i n v i t a l i a . A d a f f i a n c a r e C o s m a n o L o m b a r d o , F o u n d e r e C e o d i S e a r c h O n M e d i a G r o u p e i d e a t o r e d i A I F e s t i v a l , c i s a r a n n o F j o n a C a k a l l i , T e c h R e p o r t e r , C o n t e n t C r e a t o r & P r e s e n t e r T e c h p r i n c e s s . i t e J a k i d a l e , Y o u t u b e r & C o n t e n t C r e a t o r . A c c a n t o a l l a P l e n a r i a , A I F e s t i v a l 2 0 2 6 o f f r e u n p r o g r a m m a f o r m a t i v o a r t i c o l a t o i n p e r c o r s i a v a n z a t i e c a s i a p p l i c a t i v i c o n c r e t i . A I D e e p D i v e p r o p o n e s e s s i o n i t e c n i c h e a d a l t a i n t e n s i t à , m e n t r e A I H o r i z o n s p r e s e n t a k e y n o t e e c a s i d ’ u s o s t r a t e g i c i . I n n o v a t i o n A r e n a e I m p a c t F o r u m o f f r o n o s p a z i d i c o n f r o n t o t r a f o u n d e r , i n v e s t i t o r i , i s t i t u z i o n i e a z i e n d e p e r e s p l o r a r e l ’ i m p a t t o d e l l ’ A I s u l b u s i n e s s , l a s o c i e t à e l a s o s t e n i b i l i t à . G o v e r n a n c e & L e g a l T e c h a p p r o f o n d i s c e r e g o l e , c o m p l i a n c e e m o d e l l i d i A I r e s p o n s a b i l e , m e n t r e A I S o l u t i o n e A I T o o l s & B u s i n e s s m o s t r a n o s t r u m e n t i e s e r v i z i i n n o v a t i v i a t t r a v e r s o d i m o s t r a z i o n i l i v e . T r e w o r k s h o p t e m a t i c i c o m p l e t a n o l ’ o f f e r t a , f o r n e n d o c o m p e t e n z e p r a t i c h e p e r r u o l i p r o f e s s i o n a l i d i v e r s i f i c a t i , d a i D a t a A n a l y s t a i P r o d u c t M a n a g e r , d a i S a l e s M a n a g e r a g l i I n n o v a t i o n M a n a g e r . T r a g l i s p e a k e r p r e s e n t i : C l a u d i o A r l a n d i n i ( C I N E C A ) , G a i a C o n t u ( S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a ) e C a r l o R i n a l d i ( H u m a n s . t e c h ) . I l p r o g r a m m a f o r m a t i v o c o m p l e t o è d i s p o n i b i l e o n l i n e . A l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A r e a e s p o s i t i v a d i A I F e s t i v a l , i p a r t e c i p a n t i p o t r a n n o e s p l o r a r e s o l u z i o n i d i r o b o t i c a a v a n z a t a e t e c n o l o g i e i m m e r s i v e p r o g e t t a t e p e r o p e r a r e a f i a n c o d e l l ’ u o m o , i n s i e m e a d a p p l i c a z i o n i c o n c r e t e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n a m b i t o i n d u s t r i a l e , u r b a n o e c r e a t i v o . I n m o s t r a r o b o t q u a d r u p e d i a d a l t e p r e s t a z i o n i , c a p a c i d i e l e v a t a a g i l i t à e f u n z i o n a l i t à o p e r a t i v e e v o l u t e , a f f i a n c a t i d a e s p e r i e n z e d i r e a l t à a u m e n t a t a e v i r t u a l e . T r a i p r o g e t t i p r e s e n t i f i g u r a n o R o b o t C a p t c h a d i H i d o b a R e s e a r c h , a s s i s t e n t e m u l t i l i n g u e c o n p e r s o n a l i t à p e r s o n a l i z z a b i l e e s i s t e m i d i t r a c c i a m e n t o o c u l a r e ; Y a p e d i e - N o v i a , d r o n e t e r r e s t r e a g u i d a a u t o n o m a p e r l a l o g i s t i c a d e l l ’ u l t i m o m i g l i o ; e i l T o t e m A I P h o t o b o o t h , c h e s f r u t t a l ’ A I g e n e r a t i v a p e r c r e a r e i m m a g i n i p e r s o n a l i z z a t e i n t e m p o r e a l e . L ’ a r e a r a p p r e s e n t a a n c h e u n ’ o c c a s i o n e u n i c a d i s c o u t i n g t e c n o l o g i c o e b u s i n e s s s t r a t e g i c o : i p a r t e c i p a n t i p o s s o n o t e s t a r e t o o l e s o f t w a r e p r o n t i a l l ’ u s o , c o n f r o n t a r s i c o n p r o d u t t o r i e c e n t r i d i r i c e r c a e i n s t a u r a r e c o n t a t t i d i r e t t i c o n b r a n d i n t e r n a z i o n a l i , s t a r t u p i n n o v a t i v e e p a r t n e r t e c n o l o g i c i . G r a z i e a l l e a r e e B 2 B d e d i c a t e e a l s e r v i z i o d i m a t c h m a k i n g v i a W e b A p p , l e c o n o s c e n z e a c q u i s i t e n e l l e s e s s i o n i f o r m a t i v e p o s s o n o e s s e r e t r a s f o r m a t e i n o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d i c o l l a b o r a z i o n e e p a r t n e r s h i p . S i c o n f e r m a u n o s s e r v a t o r i o s t r a t e g i c o p e r l ’ a n a l i s i e l ’ i n c o n t r o c o n i p r o g e t t i i m p r e n d i t o r i a l i i n n o v a t i v i p i ù p r o m e t t e n t i d e l s e t t o r e . A l c e n t r o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e , l a f i n a l e d e l l a C a l l " A I F o r F u t u r e " v e d r à 6 s t a r t u p s e l e z i o n a t e p r e s e n t a r e l e p r o p r i e p r o g e t t u a l i t à i n s a l a P l e n a r i a d a v a n t i a u n a g i u r i a c o m p o s t a d a i p r i n c i p a l i i n v e s t i t o r i e s t a k e h o l d e r d e l m e r c a t o . P a r a l l e l a m e n t e , l ’ a r e a e s p o s i t i v a o s p i t e r à s t a r t u p e P M I i n n o v a t i v e c o n t o o l , s o f t w a r e e s e r v i z i i n f a s e d i s v i l u p p o . U n ' o c c a s i o n e d u n q u e , e u n l u o g o p r i v i l e g i a t o p e r i n t e r c e t t a r e l e e v o l u z i o n i d e l m e r c a t o e f a v o r i r e i l c o n t a t t o d i r e t t o t r a i n v e s t i m e n t i e n u o v e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e .