R o m a , 2 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - " R i s p e t t o a l v o t o a i f u o r i s e d e l a p r o b l e m a t i c a t e c n i c a c h e s i d i c e è c h e n o n c i s a r e b b e r o i t e m p i . M a è o v v i o c h e s e t u t t i a s p e t t a n o c h e n o n c i s o n o i t e m p i p e r d i r e c h e n o n c i s o n o i t e m p i l e c o s e n o n s i f a r a n n o m a i " . L o h a d e t t o R i c c a r d o M a g i n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o a l l a C a m e r a s u l v o t o a i 1 6 e n n i . " I t e m p i c i s a r e b b e r o a n c o r a , a n c h e p e r g l i e m e n d a m e n t i c h e a b b i a m o d e p o s i t a t o s u l v o t o a i f u o r i s e d e r i s p e t t o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . S a r à d i s c u s s o p e n s o n e l l a g i o r n a t a d i d o p o d o m a n i i n c o m m i s s i o n e i n s i e m e a d a l t r i e m e n d a m e n t i " , h a s p i e g a t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a .