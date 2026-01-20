R o m a , 2 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - " O g g i c ' è u n a c r i s i d e l l a d e m o c r a z i a o g g e t t i v a , u n a l l o n t a n a m e n t o d e i c i t t a d i n i d a l l e i s t i t u z i o n i . S e c o n d o n o i l a r i s p o s t a è q u e l l a d i a p r i r e n u o v i s p a z i a l l a p a r t e c i p a z i o n e a n z i c h è f a r e c o m e n e g l i u l t i m i a n n i , r i d u r l i , r i d u r r e i r a p p r e s e n t a n t i c o n l a r i d u z i o n e d e i p a r l a m e n t a r i , r i d u r r e i l p o t e r e d i v o t o d e i c i t t a d i n i c o n l e g g i e l e t t o r a l i c h e c a p i s c o n o s o l o c o l o r o c h e l e s c r i v o n o " . R i c c a r d o M a g g i h a l a n c i a t o l a c a m p a g n a - a p p e l l o p e r e s t e n d e r e i l v o t o a i s e d i c e n n i : u n s i t o ( v o t o 1 6 . i t ) , u n a m o b i l i t a z i o n e i n t u t t a I t a l i a , i n c o n t r i , d i b a t t i t i p e r r a c c o g l i e r e c o n s e n s o i n t o r n o a l l a m o d i f i c a d e l l ' a r t i c o l o 4 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e a p a r t i r e d a l l e p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 . " C ' è u n t e m a c h e r i g u a r d a a n c h e i l m e r i t o d e l l e l e g g i c h e v e n g o n o f a t t e : d a l l e p e n s i o n i a l l a v o r o , d a l l e p o l i t i c h e d e l l ' a b i t a r e a q u e l l e a m b i e n t a l i s o n o t u t t e p o l i t i c h e s b i l a n c i a t e a f a v o r e d e l l e f a s c e p i ù a n z i a n e d i p o p o l a z i o n e , p e r c h è o v v i a m e n t e c ' è u n t e m a d i t e n d e n z a d e m o g r a f i c a . S i g n i f i c a l a s c i a r e f u o r i q u e l l i c h e r e t o r i c a m e n t e v e n g o n o i n d i c a t i c o m e i l f u t u r o d e l P a e s e - h a s p i e g a t o a n c o r a M a g i - . O g g i i l f u t u r o d e l P a e s e n o n s e g u e l a p o l i t i c a e n o n s i a v v i c i n a a l l a p o l i t i c a p e r c h è l a p o l i t i c a n o n s e g u e l e e s i g e n z e d e i p i ù g i o v a n i " . " N o i a b b i a m o l a n c i a t o u n a c a m p a g n a c h e p a r t e c o n u n a p p e l l o , n o n u n a p r o p o s t a d i l e g g e , p e r c h è v o r r e m o c h e q u e s t o a p p e l l o c r e s c a e s i a r r i v i a u n a p r o p o s t a d i l e g g e t r a s v e r s a l e - h a p r o s e g u i t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a - . L a p r o p o s t a d e l v o t o a i 1 6 e n n i è s t a t a s p o r a d i c a m e n t e f a t t a d a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e c h e p o i n o n l ' h a n n o p o r t a t a a v a n t i q u a n d o s t a v a n o a l g o v e r n o , s p e r i a m o c h e q u e s t a s i a l a v o l t a b u o n a . S e c ' è l a v o l o n t à c ' è i l m o d o d i f a r l o p e r i l p r o s s i m o v o t o p o l i t i c o " .