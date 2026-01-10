R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " È v e r g o g n o s a l a r i c h i e s t a d i e p u r a z i o n e d a l l a R a i f o r m u l a t a d a i C i n q u e s t e l l e n e i c o n f r o n t i d e l d i r e t t o r e d e l G i o r n a l e T o m m a s o C e r n o : l a s u a c o l p a s a r e b b e q u e l l a d i a v e r f a t t o e s p l o d e r e c o n u n ’ i n c h i e s t a g i o r n a l i s t i c a i l c a s o B e l l a v i a , u n c o n s u l e n t e d i R e p o r t r e s p o n s a b i l e d i n u m e r o s i d o s s i e r a g g i . C a p i a m o c h e i l l o r o p a r a m e t r o d i l i b e r t à d i s t a m p a s i a q u e l l o d e l l o r o a m i c o M a d u r o i n V e n e z u e l a , m a c i d i s p i a c e d e l u d e r l i : i n I t a l i a n o n f u n z i o n a c o s ì ” . L o a f f e r m a G i o v a n n i D o n z e l l i , r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a .