R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I C i n q u e s t e l l e n o n s i s m e n t i s c o n o m a i , l a l i b e r t à d i s t a m p a v a l e s o l o q u a n d o s e r v e a d a t t a c c a r e g l i a v v e r s a r i p o l i t i c i . P e r a l t r o d a c h i è a m i c o d i H a n n o u n e s o s t e n i t o r e d i M a d u r o c ’ e r a b e n p o c o d a a s p e t t a r s i . N u o v a m e n t e , i n f a t t i , i l b e r s a g l i o d e l l a l o r o c e n s u r a è T o m m a s o C e r n o c o l p e v o l e d i a v e r s m a s c h e r a t o q u e l s i s t e m a d i d o s s i e r a g g i c h e v e d e n e l l a f i g u r a d e l c o n s u l e n t e B e l l a v i a i l t r a m i t e t r a R e p o r t e l e P r o c u r e . T a n t o è b a s t a t o p e r l a n c i a r e l a l o r o v e r g o g n o s a c a m p a g n a d i c e n s u r a . A C e r n o , d i c u i s o n o n o t e e a p p r e z z a t e i l r i g o r e e l a p r o f e s s i o n a l i t à , p i e n a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a ” . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i .