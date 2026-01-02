R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a u n a r a c c o l t a f i r m e e a u n a p a r t e c i p a z i o n e i m p o r t a n t e c h e s o t t o l e f e s t e , i n p o c h i s s i m i g i o r n i , s i a v v i c i n a a q u a s i 2 0 0 m i l a s o t t o s c r i z i o n i c o n t r o l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a p r o - c a s t a , i l M i n i s t r o N o r d i o o g g i h a d e t t o c h e l ' i n i z i a t i v a d e i c i t t a d i n i è ' s u p e r f l u a ' " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " M i n i s t r o , n e s s u n a i n i z i a t i v a d i p a r t e c i p a z i o n e d a l b a s s o è " s u p e r f l u a " o i n u t i l e . S p e c i e q u a n d o è s u p r o v v e d i m e n t i d a n n o s i , c h e n o n m i g l i o r a n o i n a l c u n m o d o l a g i u s t i z i a m a s e r v o n o s o l o a p r o t e g g e r e p o l i t i c i e g o v e r n i d a l l e i n c h i e s t e . P e r a l t r o l o s t e s s o N o r d i o d i f a t t o a m m e t t e c h e è l ' i n i z i a t i v a d e i c i t t a d i n i a d a v e r s p i n t o i l G o v e r n o a q u a l c h e c a u t e l a i n p i ù s u l l a d a t a d e l r e f e r e n d u m , v i s t o c h e n e i g i o r n i p r e c e d e n t i s i d a v a p e r s c o n t a t o u n b l i t z p e r f i s s a r e l a d a t a a g l i i n i z i d i m a r z o c o m p r i m e n d o g l i s p a z i p e r d i b a t t e r e e i n f o r m a r s i s u l v o t o r e f e r e n d a r i o . C o n t i n u a t e a f i r m a r e , p a r t e c i p a r e , i n f o r m a r v i e s o p r a t t u t t o v o t a t e q u a n d o s a r à i l m o m e n t o " , c o n c l u d e i l l e a d e r M 5 S .