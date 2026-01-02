Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Che arroganza oltre ogni limite e che senso di disprezzo verso la democrazia in quelle parole del ministro Nordio. Si fatica anche a chiamarlo ministro, un alta istituzione che dovrebbe inchinarsi al parlamento anziché vantarsi di non rispondere alle domande che gli vengono poste in quella sede”. Così il Capogruppo di AVS nella Commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti in merito a quanto ha affermato oggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una intervista.
Referendum: Avs, 'da Nordio arroganza oltre ogni limite'
2 gennaio, 2026 • 16:50