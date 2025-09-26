R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ' e p o c a d e l l a g u e r r a m o n d i a l e a p e z z i c ' è u n ' a r e a d e l m o n d o d o v e s i p u ò p a r l a r e d i ' p a c e a p e z z i ' . G l i a c c o r d i d i W a s h i n g t o n p e r p o r r e f i n e a l c o n f l i t t o t r a A r m e n i a e A z e r b a i g i a n , c r e a n d o p r o s p e t t i v e d i s t a b i l i t à e c r e s c i t a n e l l a r e g i o n e d e l C a u c a s o m e r i d i o n a l e ; e i n g e n e r a l e u n a f a s e d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i P a e s i d e l l ' A s i a c e n t r a l e , c o n o b i e t t i v i d i e m a n c i p a z i o n e r i s p e t t o a l l e p o t e n z e v i c i n e R u s s i a , C i n a e I r a n , r a p p r e s e n t a n o u n e n c l a v e v i r t u o s a d i s t a b i l i t à r i s p e t t o a l d r a m m a t i c o c o n t e s t o g e o p o l i t i c o m o n d i a l e . Q u i i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , s i r e c h e r à i n v i s i t a u f f i c i a l e d a d o m e n i c a p r o s s i m a , 2 8 s e t t e m b r e , a m e r c o l e d ì 1 o t t o b r e , p r i m a i n K a z a k h s t a n ( u n e s o r d i o ) e p o i i n A z e r b a i g i a n ( u n b i s d o p o i l 2 0 1 8 ) . L ' o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e l ' i n t e r e s s e d e l n o s t r o P a e s e p e r u n t e r r i t o r i o c h e o f f r e r e c i p r o c h e p o s s i b i l i t à d i c o l l a b o r a z i o n e s u l p i a n o s t r a t e g i c o e d e c o n o m i c o , c o m e d e l r e s t o d i m o s t r a t o d a l p r i m o v e r t i c e I t a l i a - A s i a c e n t r a l e s v o l t o s i p r o p r i o a d A s t a n a n e l m a g g i o s c o r s o , c o n l ' i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , e d a u n a s e r i e d i i n c o n t r i a l i v e l l o d i m i n i s t r i . I n p a r t i c o l a r e l e r i s o r s e n a t u r a l i d i c u i d i s p o n g o n o K a z a k h s t a n e A z e r b a i g i a n r a p p r e s e n t a n o u n a l e v a i m p o r t a n t e c h e c o n s e n t e l o r o d i s u p e r a r e r a p p o r t i d i s u b o r d i n a z i o n e n e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e e d i a l l a c c i a r e i n v e c e r e l a z i o n i s u u n p i a n o d i i n t e r d i p e n d e n z a . U n a p r a g m a t i s m o c h e s i r i f l e t t e a n c h e n e l c o n t e s t o p o l i t i c o . I l e g a m i c o n l a R u s s i a e i c a n a l i d i d i a l o g o c o n I s r a e l e ( l ' A z e r b a i g i a n a d e s e m p i o è i m p e g n a t o a f a c i l i t a r e i l c o n f r o n t o c o n l a T u r c h i a r i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e i n S i r i a ) , n o n f a n n o i n f a t t i p e r d e r e d i v i s t a l a n e c e s s i t à d i d i f e n d e r e i l p r i n c i p i o d e l l a s o v r a n i t à t e r r i t o r i a l e r i s p e t t o a l l a g u e r r a i n U c r a i n a e d i r i a f f e r m a r e l a l i n e a d e i d u e p o p o l i i n d u e S t a t i c o n r i f e r i m e n t o a l c o n f l i t t o m e d i o r i e n t a l e . P r e s u p p o s t i c h e p e r i l n o s t r o P a e s e r a p p r e s e n t a n o l a b a s e p e r u n c o n f r o n t o p r o f i c u o d a u n p u n t o d i v i s t a g e o p o l i t i c o e p e r i n t e n s i f i c a r e l a p a r t n e r s h i p e c o n o m i c a , c h e t r o v a n a t u r a l m e n t e n e l s e t t o r e e n e r g e t i c o l ' a s s e t p r i n c i p a l e , i n u n ' o t t i c a d i d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e f o n t i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l p r e v i s t o r a d d o p p i o d e l T a p . S e n z a p e r d e r e d i v i s t a i l c o n t r i b u t o c h e l ' I t a l i a p u ò e i n t e n d e d a r e i n a m b i t o t e c n o l o g i c o e p e r l o s v i l u p p o d e l l e r e t i i n f r a s t r u t t u r a l i . U n f i l o c o n d u t t o r e c h e u n i r à i v a r i a p p u n t a m e n t i p r e v i s t i d u r a n t e l a m i s s i o n e d i M a t t a r e l l a , c h e l u n e d ì 2 9 , a l l e 1 1 o r a l o c a l e ( t r e o r e a v a n t i r i s p e t t o a R o m a ) , i n c o n t r e r à a d A s t a n a i l p r e s i d e n t e d e l K a z a k h s t a n , K a s s y m - J o m a r t T o k a y e v , e v e d r à p o i l a c o m u n i t à i t a l i a n a . P e r l a m a t t i n a t a d e l g i o r n o d o p o i n v e c e è i n p r o g r a m m a l ' i n t e r v e n t o a l l a S c u o l a n a z i o n a l e p e r l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e ( f i r m a t a r i a d i u n m e m o r a n d u m c o n l a S c u o l a i t a l i a n a d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e ) , e s e m p i o d e l l a v o l o n t à d a p a r t e d e l P a e s e a s i a t i c o d i s e g u i r e u n p e r c o r s o d i r i f o r m e d e l l ' a p p a r a t o i s t i t u z i o n a l e e b u r o c r a t i c o . A s e g u i r e l a v i s i t a a l l ' H u b t e c n o l o g i c o . N e l p o m e r i g g i o i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a s i t r a s f e r i r à a B a k u , d o v e a l l e 1 8 . 1 5 l o c a l i ( q u i i l f u s o o r a r i o è d u e o r e a v a n t i r i s p e t t o a l l ' I t a l i a ) i n c o n t r e r à l ' o m o l o g o d e l l ' A z e r b a i g i a n , I l h a m A l i y e v . L a m a t t i n a d i m e r c o l e d ì 1 o t t o b r e l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à i t a l o - a z e r b a i g i a n a , f r u t t o d e l l a c o o p e r a z i o n e c o n c i n q u e a t e n e i i t a l i a n i ( L u i s s , P o l i t e c n i c o d i M i l a n o e T o r i n o , B o l o g n a e ' L a S a p i e n z a ' ) . Q u i n d i , d o p o i l t r a d i z i o n a l e i n c o n t r o c o n l a c o l l e t t i v i t à i t a l i a n a , i l r i t o r n o a R o m a .