R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - F e s t a d i c h i u s u r a q u e s t a m a t t i n a n e l l a T e n u t a d i C a s t e l p o r z i a n o d e l l e i n i z i a t i v e d i c a r a t t e r e s o c i a l e d e d i c a t e a l l e f a s c e d e b o l i d e l l a p o p o l a z i o n e e a l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o a s o s t e g n o d e i p i ù f r a g i l i . P r e s e n t e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c h e s i n d a l l ' i n s e d i a m e n t o n e l 2 0 1 5 h a d e c i s o d i a p r i r e l a T e n u t a p r e s i d e n z i a l e a q u e s t o t i p o d i a t t i v i t à . H a c o n d o t t o l a m a n i f e s t a z i o n e S t e f a n o ' E l i o ' B e l i s a r i , m e n t r e l ' i n t r a t t e n i m e n t o m u s i c a l e d e l l a ' J a z z C a m p u s O r c h e s t r a ' d e l l a F o n d a z i o n e M u s i c a p e r R o m a d i r e t t a d a l M a e s t r o M a s s i m o N u n z i e i l c o n c e r t o d e l l o s t e s s o ' E l i o ' , a c c o m p a g n a t o d a u n a f o r m a z i o n e d i c i n q u e m u s i c i s t i , h a n n o a n i m a t o l a f e s t a . G i u n t o a l l a o t t a v a e d i z i o n e , i l p r o g e t t o - r e a l i z z a t o d a l S e g r e t a r i a t o g e n e r a l e d e l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e L a z i o , l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i R o m a c a p i t a l e e R o m a c a p i t a l e - h a c o i n v o l t o s t r u t t u r e e a s s o c i a z i o n i d e l C o m u n e d i R o m a e d i a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i d e l t e r r i t o r i o . C o m p l e s s i v a m e n t e p i ù d i 2 2 m i l a p e r s o n e , o l t r e m i l l e q u e s t a e s t a t e , s o n o s t a t e o s p i t a t e d a f i n e m a r z o a f i n e a g o s t o n e l l e s t r u t t u r e b a l n e a r i , n e l l ’ a r e a d e l c a s t e l l o e n e l p a r c o d e l l a T e n u t a a l l ’ i n t e r n o d e l q u a l e g l i o s p i t i h a n n o e f f e t t u a t o v i s i t e n a t u r a l i s t i c h e . L a m a n i f e s t a z i o n e d i q u e s t a m a t t i n a , a l l a q u a l e h a n n o p r e s o p a r t e o l t r e m i l l e c i n q u e c e n t o p e r s o n e , t r a d i s a b i l i , a n z i a n i e a c c o m p a g n a t o r i , h a v i s t o a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a B a n d a m u s i c a l e d e l C o r p o d i P o l i z i a l o c a l e d i R o m a c a p i t a l e a c c o m p a g n a t a d a l C o r o d e l l e M a n i b i a n c h e . S o n o s t a t i l i b e r a t i r a p a c i d a i n s e r i r e i n n a t u r a g r a z i e a l R a g g r u p p a m e n t o d e i C a r a b i n i e r i b i o d i v e r s i t à d i A s s i s i e s i è s v o l t a u n ' e s i b i z i o n e d e i m i l i t a r i P a r a c a d u t i s t i d e l P r i m o r e g g i m e n t o C a r a b i n i e r i T u s c a n i a d i L i v o r n o .