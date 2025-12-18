Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, annuncia linizio della collaborazione con Stefano De Martino che sarà il nuovo testimonial ufficiale dellazienda. Laccordo, siglato con Rai Pubblicità, concessionaria pubblicitaria in esclusiva per lartista, prevede attività di comunicazione e presenza su diversi canali e si pone lobiettivo di rafforzare il posizionamento di Pulsee sul mercato italiano dellenergia promuovendo valori di innovazione, affidabilità, sostenibilità e trasparenza. Artista, showman e conduttore tra i più amati dal pubblico Italiano, protagonista di Affari Tuoi uno dei format televisivi di maggiore successo della rete ammiraglia della tv pubblica, Stefano De Martino ha visto negli ultimi anni crescere la sua popolarità grazie alla conduzione di diversi programmi di successo tra cui Made in Sud, Bar Stella e Stasera tutto è possibile in cui ad uno stile comunicativo coinvolgente ha unito una versatilità artistica in grado di renderlo punto di riferimento di un pubblico ampio e intergenerazionale. Una spontaneità espressiva che lo rende il volto perfetto di una società energetica che, a pochi anni dal lancio sul mercato italiano dellenergia, ha messo al primo posto la trasparenza nei confronti dei consumatori, la volontà di innovare i linguaggi di un settore spesso legato a dinamiche fredde e distaccate, la credibilità di una società come Axpo Italia, presente da oltre 25 anni in Italia e tra le primissime aziende sul mercato libero dellenergia nazionale. Grazie a prodotti unici e innovativi, ad un ecosistema digitale semplice e intuitivo e a servizi che adattano lenergia che serve allo stile di vita del singolo, Pulsee ha inaugurato un nuovo modo di coinvolgere le persone, candidandosi a modificare il loro rapporto con lenergia di casa affinché diventi attivo, più consapevole, partecipato nel segno di tecnologia, innovazione e sostenibilità. Lenergia giusta di Stefano De Martino si unirà a quella di Pulsee Luce e Gas per una serie di attività di comunicazione che troveranno spazio in TV, online e sui social già nei prossimi mesi. Il posizionamento del brand Con lenergia giusta puoi fare qualsiasi cosa prende vita nel racconto di Stefano De Martino che in tre spot descrive unenergia che va oltre luce e gas, arrivando allenergia che muove le persone. È così che, mentre sentiamo la voce dei suoi pensieri, ci godiamo piccoli frammenti di vita quotidiana: una mamma che sveglia la figlia al mattino, un bambino che si allena in un campetto, un uomo che sta per andare al lavoro con la sua auto elettrica. Piccoli, autentici istanti, che raccontano limportanza di affrontare con lenergia giusta le sfide della quotidianità. Quellenergia semplice, moderna e trasparente, che ci permette grazie allofferta Limit.e, di mettere un tetto ai costi ed essere protetti da aumenti estremi; o che grazie allEnergimetro ci aiuta a monitorare e comprendere i consumi degli elettrodomestici direttamente dallo smartphone, potendo migliorare i consumi e i costi in bolletta. Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto nella squadra di Pulsee Luce e Gas a Stefano De Martino" ha commentato Alicia Lubrani, ad di Pulsee Luce e Gas. La scelta riflette una nuova fase della strategia di espansione di Pulsee Luce e Gas, che punta a rafforzare la presenza su tutto il territorio italiano e a rendere ancora più capillare la nostra proposta, affiancando a questa nuova dimensione espansiva fatta di punti vendita fisici in tutta Italia, il corredo genetico della marca che è composto da semplicità, accessibilità e sostenibilità. In questa direzione, la popolarità di Stefano e la sua capacità di comunicare in modo efficace ad un pubblico trasversale, si abbina in modo perfetto allevoluzione di Pulsee in senso nazionale e territoriale e siamo certi che darà ulteriore impulso alla riconoscibilità del marchio. Quello dellenergia è un settore che ha un enorme bisogno di essere raccontato in modo semplice e non vediamo lora di mostrare a tutti i risultati di questo connubio che saprà trasmettere modernità, fiducia e uno sguardo innovativo verso il futuro. Ho apprezzato questo nuovo progetto sin dal presupposto: con lenergia giusta è davvero possibile fare qualsiasi cosa. Il racconto della campagna esprime molto bene quanto questo concetto sia fonte dispirazione per Pulsee Luce e Gas così come per me. E' il commento di Stefano De Martino. Lenergia è stata la forza che ha guidato ogni passo del mio percorso, anche quando ho scelto strade nuove, apparentemente rischiose o inaspettate. Autenticità e passione sono valori che mi rappresentano e che ritrovo nel brand, con cui condivido lobbiettivo di raggiungere tutta lItalia in modo trasversale, portando consapevolezza, trasparenza e affidabilità rispetto ad un elemento importantissimo per leconomia domestica. Raggiungere le famiglie mettendo a disposizione credibilità e impulso allinnovazione e al cambiamento contribuisce a coltivare lidea che lenergia non è solo luce e gas ma è la sintesi di tutto quanto spinge a migliorarsi ogni giorno conclude Stefano De Martino.