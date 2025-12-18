R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - P u l s e e L u c e e G a s , s o c i e t à p e r l e u t e n z e d o m e s t i c h e d i A x p o I t a l i a , a n n u n c i a l ’ i n i z i o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n S t e f a n o D e M a r t i n o c h e s a r à i l n u o v o t e s t i m o n i a l u f f i c i a l e d e l l ’ a z i e n d a . L ’ a c c o r d o , s i g l a t o c o n R a i P u b b l i c i t à , c o n c e s s i o n a r i a p u b b l i c i t a r i a i n e s c l u s i v a p e r l ’ a r t i s t a , p r e v e d e a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e e p r e s e n z a s u d i v e r s i c a n a l i e s i p o n e l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e i l p o s i z i o n a m e n t o d i P u l s e e s u l m e r c a t o i t a l i a n o d e l l ’ e n e r g i a p r o m u o v e n d o v a l o r i d i i n n o v a z i o n e , a f f i d a b i l i t à , s o s t e n i b i l i t à e t r a s p a r e n z a . A r t i s t a , s h o w m a n e c o n d u t t o r e t r a i p i ù a m a t i d a l p u b b l i c o I t a l i a n o , p r o t a g o n i s t a d i “ A f f a r i T u o i ” u n o d e i f o r m a t t e l e v i s i v i d i m a g g i o r e s u c c e s s o d e l l a r e t e a m m i r a g l i a d e l l a t v p u b b l i c a , S t e f a n o D e M a r t i n o h a v i s t o n e g l i u l t i m i a n n i c r e s c e r e l a s u a p o p o l a r i t à g r a z i e a l l a c o n d u z i o n e d i d i v e r s i p r o g r a m m i d i s u c c e s s o t r a c u i “ M a d e i n S u d ” , “ B a r S t e l l a ” e “ S t a s e r a t u t t o è p o s s i b i l e ” i n c u i a d u n o s t i l e c o m u n i c a t i v o c o i n v o l g e n t e h a u n i t o u n a v e r s a t i l i t à a r t i s t i c a i n g r a d o d i r e n d e r l o p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i u n p u b b l i c o a m p i o e i n t e r g e n e r a z i o n a l e . U n a s p o n t a n e i t à e s p r e s s i v a c h e l o r e n d e i l v o l t o p e r f e t t o d i u n a s o c i e t à e n e r g e t i c a c h e , a p o c h i a n n i d a l l a n c i o s u l m e r c a t o i t a l i a n o d e l l ’ e n e r g i a , h a m e s s o a l p r i m o p o s t o l a t r a s p a r e n z a n e i c o n f r o n t i d e i c o n s u m a t o r i , l a v o l o n t à d i i n n o v a r e i l i n g u a g g i d i u n s e t t o r e s p e s s o l e g a t o a d i n a m i c h e f r e d d e e d i s t a c c a t e , l a c r e d i b i l i t à d i u n a s o c i e t à c o m e A x p o I t a l i a , p r e s e n t e d a o l t r e 2 5 a n n i i n I t a l i a e t r a l e p r i m i s s i m e a z i e n d e s u l m e r c a t o l i b e r o d e l l ’ e n e r g i a n a z i o n a l e . G r a z i e a p r o d o t t i u n i c i e i n n o v a t i v i , a d u n e c o s i s t e m a d i g i t a l e s e m p l i c e e i n t u i t i v o e a s e r v i z i c h e a d a t t a n o l ’ e n e r g i a c h e s e r v e a l l o s t i l e d i v i t a d e l s i n g o l o , P u l s e e h a i n a u g u r a t o u n n u o v o m o d o d i c o i n v o l g e r e l e p e r s o n e , c a n d i d a n d o s i a m o d i f i c a r e i l l o r o r a p p o r t o c o n l ’ e n e r g i a d i c a s a a f f i n c h é d i v e n t i a t t i v o , p i ù c o n s a p e v o l e , p a r t e c i p a t o n e l s e g n o d i t e c n o l o g i a , i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à . L ’ e n e r g i a g i u s t a d i S t e f a n o D e M a r t i n o s i u n i r à a q u e l l a d i P u l s e e L u c e e G a s p e r u n a s e r i e d i a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e c h e t r o v e r a n n o s p a z i o i n T V , o n l i n e e s u i s o c i a l g i à n e i p r o s s i m i m e s i . I l p o s i z i o n a m e n t o d e l b r a n d “ C o n l ’ e n e r g i a g i u s t a p u o i f a r e q u a l s i a s i c o s a ” p r e n d e v i t a n e l r a c c o n t o d i S t e f a n o D e M a r t i n o c h e i n t r e s p o t d e s c r i v e u n ’ e n e r g i a c h e v a o l t r e l u c e e g a s , a r r i v a n d o a l l ’ e n e r g i a c h e m u o v e l e p e r s o n e . È c o s ì c h e , m e n t r e s e n t i a m o l a v o c e d e i s u o i p e n s i e r i , c i g o d i a m o p i c c o l i f r a m m e n t i d i v i t a q u o t i d i a n a : u n a m a m m a c h e s v e g l i a l a f i g l i a a l m a t t i n o , u n b a m b i n o c h e s i a l l e n a i n u n c a m p e t t o , u n u o m o c h e s t a p e r a n d a r e a l l a v o r o c o n l a s u a a u t o e l e t t r i c a . P i c c o l i , a u t e n t i c i i s t a n t i , c h e r a c c o n t a n o l ’ i m p o r t a n z a d i a f f r o n t a r e c o n l ’ e n e r g i a g i u s t a l e s f i d e d e l l a q u o t i d i a n i t à . Q u e l l ’ e n e r g i a s e m p l i c e , m o d e r n a e t r a s p a r e n t e , c h e c i p e r m e t t e g r a z i e a l l ’ o f f e r t a L i m i t . e , d i m e t t e r e u n t e t t o a i c o s t i e d e s s e r e p r o t e t t i d a a u m e n t i e s t r e m i ; o c h e g r a z i e a l l ’ E n e r g i m e t r o c i a i u t a a m o n i t o r a r e e c o m p r e n d e r e i c o n s u m i d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i d i r e t t a m e n t e d a l l o s m a r t p h o n e , p o t e n d o m i g l i o r a r e i c o n s u m i e i c o s t i i n b o l l e t t a . “ S i a m o d a v v e r o e n t u s i a s t i d i d a r e i l b e n v e n u t o n e l l a s q u a d r a d i P u l s e e L u c e e G a s a S t e f a n o D e M a r t i n o " h a c o m m e n t a t o A l i c i a L u b r a n i , a d d i P u l s e e L u c e e G a s . “ L a s c e l t a r i f l e t t e u n a n u o v a f a s e d e l l a s t r a t e g i a d i e s p a n s i o n e d i P u l s e e L u c e e G a s , c h e p u n t a a r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o i t a l i a n o e a r e n d e r e a n c o r a p i ù c a p i l l a r e l a n o s t r a p r o p o s t a , a f f i a n c a n d o a q u e s t a n u o v a d i m e n s i o n e e s p a n s i v a f a t t a d i p u n t i v e n d i t a f i s i c i i n t u t t a I t a l i a , i l c o r r e d o g e n e t i c o d e l l a m a r c a c h e è c o m p o s t o d a s e m p l i c i t à , a c c e s s i b i l i t à e s o s t e n i b i l i t à . I n q u e s t a d i r e z i o n e , l a p o p o l a r i t à d i S t e f a n o e l a s u a c a p a c i t à d i c o m u n i c a r e i n m o d o e f f i c a c e a d u n p u b b l i c o t r a s v e r s a l e , s i a b b i n a i n m o d o p e r f e t t o a l l ’ e v o l u z i o n e d i P u l s e e i n s e n s o n a z i o n a l e e t e r r i t o r i a l e e s i a m o c e r t i c h e d a r à u l t e r i o r e i m p u l s o a l l a r i c o n o s c i b i l i t à d e l m a r c h i o . Q u e l l o d e l l ’ e n e r g i a è u n s e t t o r e c h e h a u n e n o r m e b i s o g n o d i e s s e r e r a c c o n t a t o i n m o d o s e m p l i c e e n o n v e d i a m o l ’ o r a d i m o s t r a r e a t u t t i i r i s u l t a t i d i q u e s t o c o n n u b i o c h e s a p r à t r a s m e t t e r e m o d e r n i t à , f i d u c i a e u n o s g u a r d o i n n o v a t i v o v e r s o i l f u t u r o ” . “ H o a p p r e z z a t o q u e s t o n u o v o p r o g e t t o s i n d a l p r e s u p p o s t o : c o n l ’ e n e r g i a g i u s t a è d a v v e r o p o s s i b i l e f a r e q u a l s i a s i c o s a . I l r a c c o n t o d e l l a c a m p a g n a e s p r i m e m o l t o b e n e q u a n t o q u e s t o c o n c e t t o s i a f o n t e d ’ i s p i r a z i o n e p e r P u l s e e L u c e e G a s c o s ì c o m e p e r m e ” . E ' i l c o m m e n t o d i S t e f a n o D e M a r t i n o . “ L ’ e n e r g i a è s t a t a l a f o r z a c h e h a g u i d a t o o g n i p a s s o d e l m i o p e r c o r s o , a n c h e q u a n d o h o s c e l t o s t r a d e n u o v e , a p p a r e n t e m e n t e r i s c h i o s e o i n a s p e t t a t e . A u t e n t i c i t à e p a s s i o n e s o n o v a l o r i c h e m i r a p p r e s e n t a n o e c h e r i t r o v o n e l b r a n d , c o n c u i c o n d i v i d o l ’ o b b i e t t i v o d i r a g g i u n g e r e t u t t a l ’ I t a l i a i n m o d o t r a s v e r s a l e , p o r t a n d o c o n s a p e v o l e z z a , t r a s p a r e n z a e a f f i d a b i l i t à r i s p e t t o a d u n e l e m e n t o i m p o r t a n t i s s i m o p e r l ’ e c o n o m i a d o m e s t i c a . R a g g i u n g e r e l e f a m i g l i e m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e c r e d i b i l i t à e i m p u l s o a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l c a m b i a m e n t o c o n t r i b u i s c e a c o l t i v a r e l ’ i d e a c h e l ’ e n e r g i a n o n è s o l o l u c e e g a s m a è l a s i n t e s i d i t u t t o q u a n t o s p i n g e a m i g l i o r a r s i o g n i g i o r n o ” c o n c l u d e S t e f a n o D e M a r t i n o .