R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a P u g l i a s e g n a u n p r i m a t o m o n d i a l e n e l l a s a n i t à p u b b l i c a : d a l 1 6 a p r i l e 2 0 2 5 è o p e r a t i v o ' G e n o m a P u g l i a ' , i l p r i m o p r o g r a m m a a l m o n d o d i s c r e e n i n g g e n o m i c o n e o n a t a l e a c c e s s i b i l e i n t u t t i i p u n t i n a s c i t a e g r a t u i t o p e r t u t t e l e f a m i g l i e . I l p r o g e t t o , r e a l i z z a t o p r e s s o i l l a b o r a t o r i o d i G e n e t i c a m e d i c a d e l l ’ O s p e d a l e ' D i V e n e r e ' , A s l B a r i , u t i l i z z a , g r a z i e a l l ’ a p p o r t o d i m a c c h i n a r i d i u l t i m i s s i m a g e n e r a z i o n e , l e p i ù a v a n z a t e t e c n i c h e d i s e q u e n z i a m e n t o ( N g s ) , a p a r t i r e d a u n a s e m p l i c e g o c c i a d i s a n g u e p r e l e v a t a d a l t a l l o n e d e l n e o n a t o ( D b s ) . D a q u i , e i n t e m p i m o l t o r a p i d i ( è p o s s i b i l e d a r e i l v i a c o n t e m p o r a n e a m e n t e a 3 8 4 c a m p i o n i ) è p o s s i b i l e i d e n t i f i c a r e p r e c o c e m e n t e - p r e v i o c o n s e n s o i n f o r m a t o d e i g e n i t o r i – f i n o a 5 0 0 m a l a t t i e g e n e t i c h e r a r e , o f f r e n d o c o s ì a i p i c c o l i p a z i e n t i e a l l e l o r o f a m i g l i e m i g l i o r i p r o s p e t t i v e d i v i t a a c c e l e r a n d o l e p r o g n o s i , l e c u r e e , o v e p o s s i b i l e , t e n d e r e a l l a c o m p l e t a g u a r i g i o n e . M e d i c i n a p r e v e n t i v a r i v o l u z i o n a r i a , d u n q u e , c h e v a d a l l a d i a g n o s i p r e c o c e - i n d i v i d u a n d o m a l a t t i e r a r e a n c h e i n f a s e a s i n t o m a t i c a - s i n o a l l ’ i n t e r v e n t o r a p i d o g a r a n t e n d o t e m p e s t i v i t à n e l l a p r e s a i n c a r i c o e n e i t r a t t a m e n t i , e a n c h e a d e s t e n d e r e l e a n a l i s i a l l a p r e v e n z i o n e f a m i l i a r e p o i c h é , i n a l c u n i c a s i , s i i d e n t i f i c a n o r i s c h i r i p r o d u t t i v i a n c h e p e r i g e n i t o r i . I l p r o g r a m m a - r i p o r t a u n a n o t a - è p a r t i t o c o n u n p r o g e t t o p i l o t a , a p p r o v a t o c o n L e g g e r e g i o n a l e n e l 2 0 2 3 e a v v i a t o n e l g i u g n o 2 0 2 4 . I l p r o g e t t o h a c o i n v o l t o n e l l a p r i m a f a s e c i r c a 4 4 0 0 n e o n a t i , i d e n t i f i c a n d o p a t o l o g i e g e n e t i c h e r a r e i n o l t r e i l 3 % d e i c a s i e c o n s e n t e n d o d i a g n o s i c h e h a n n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e m i g l i o r a t o l ’ a t t e s a e l a q u a l i t à d i v i t a d i o l t r e 1 5 0 b a m b i n i . P a r t e n d o d a l s u c c e s s o d e l p r o g e t t o p i l o t a e g r a z i e a d u n u l t e r i o r e i n v e s t i m e n t o d e l l a R e g i o n e P u g l i a d i 5 m i l i o n i d i e u r o , l o s c r e e n i n g g e n o m i c o - s i l e g g e - è s t a t o e s t e s o c o m e p r e s t a z i o n e s t r u t t u r a l e , g r a t u i t a , a c c e s s i b i l e p e r t u t t i i n a t i n e l l e 2 4 n e o n a t o l o g i e d e l l a R e g i o n e . A d o g g i s o n o s t a t i r a c c o l t i c a m p i o n i d i o l t r e 9 5 0 0 n e o n a t i , c o n u n t a s s o d i a d e s i o n e m e d i o c h e s u p e r a i l 9 0 % , a n a l i z z a t i g i à o l t r e 8 0 0 0 c a s i e i d e n t i f i c a t i 2 4 2 n e o n a t i c o n p a t o l o g i e g e n e t i c h e r a r e c o n s u c c e s s i v o a v v i o d e l l a f a s e d i s o r v e g l i a n z a e p r e s a i n c a r i c o . " L a v e r a s f i d a c h e a b b i a m o v i n t o è s t a t a q u e l l a d i r e a l i z z a r e u n f l u s s o d i l a v o r o a u t o m a t i z z a t o , c h e a v v i e n e i n m a n i e r a p s e u d o n o m i n i z z a t a - s p i e g a M a t t i a G e n t i l e , d i r e t t o r e d e l l a U o c d i G e n e t i c a M e d i c a - U n o s t e s s o b a r c o d e i d e n t i f i c a i l n e o n a t o d a l p r e l i e v o d e l s a n g u e d a l t a l l o n e ( D b s ) s i n o a l r e f e r t o f i n a l e . T u t t e l e 2 4 N e o n a t o l o g i e d e l l a r e g i o n e s o n o c o l l e g a t e a l n o s t r o l a b o r a t o r i o a t t r a v e r s o u n a p i a t t a f o r m a i n c l o u d . I l s i s t e m a a n a l i t i c o r i s p e t t a l e n o r m a t i v e e u r o p e e s u l l a p r i v a c y e i d a t i s o n o p r o t e t t i i n c o n f o r m i t à c o n l a n o r m a t i v a d e l l a A g e n z i a n a z i o n a l e p e r c y b e r s e c u r i t y " . M a c o m e f u n z i o n a ? T r a m i t e l e ' D r i e d b l o o d s p o t s " c a r d ( D b s ) , o c a r t e p e r s a n g u e e s s i c c a t o , o v v e r o c a r t e a s s o r b e n t i s p e c i a l i s u c u i v e n g o n o r a c c o l t e g o c c e d i s a n g u e c a p i l l a r e p r e l e v a t e , n e l c a s o d e l n e o n a t o , d a l t a l l o n e . Q u e s t o m e t o d o d i c a m p i o n a m e n t o - r i f e r i s c e l a n o t a - è g i à u s a t o p e r a n a l i s i d i a g n o s t i c h e i n l a b o r a t o r i o , c o m e l o s c r e e n i n g n e o n a t a l e o b b l i g a t o r i o – c h e o g g i c o m p r e n d e n e l c o s i d d e t t o s c r e e n i n g s u p e r e s t e s o , s i n o a 4 8 p a t o l o g i e , p r e v a l e n t e m e n t e m e t a b o l i c h e . È u n s i s t e m a s i c u r o , d i f a c i l e t r a s p o r t a b i l i t à e s e n z a r i s c h i d i d e t e r i o r a m e n t o d e l c a m p i o n e . U n t r a g u a r d o t u t t o i t a l i a n o , c o m e r a c c o n t a S i m o n e G a r d i n i , A d d i G e n o m e U p S r l , l ’ a z i e n d a c h e h a r e a l i z z a t o i l s o f t w a r e p e r g e s t i r e t u t t i i d e l i c a t i p a s s a g g i t e c n o l o g i c i : " L o s c r e e n i n g g e n e t i c o n e o n a t a l e r a p p r e s e n t a u n a r i v o l u z i o n e u n i c a c h e t r a s f o r m e r à p r o f o n d a m e n t e l a d i a g n o s i d e l l e m a l a t t i e g e n e t i c h e : c i s t i a m o a v v i c i n a n d o a u n p u n t o d i s v o l t a i n c u i i l s e q u e n z i a m e n t o d e l l ’ i n t e r o g e n o m a n e l l e p r i m e 4 8 o r e d i v i t a s t a d i v e n t a n d o r e a l t à , s e g n a n d o u n c a m b i a m e n t o i n o g n i s e t t o r e , a p a r t i r e d a q u e l l o m e d i c o e s a n i t a r i o . G e n o m e U p è p r o n t a a d a c c o m p a g n a r e q u e s t a r i v o l u z i o n e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e l a p r o p r i a t e c n o l o g i a , e s p e r i e n z a e v i s i o n e p e r s u p p o r t a r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o , i r i c e r c a t o r i e l e f a m i g l i e , c o n t r i b u e n d o a c o s t r u i r e u n f u t u r o i n c u i o g n i n e o n a t o p o s s a b e n e f i c i a r e d e l l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l a g e n o m i c a d i n u o v a g e n e r a z i o n e " . C o n i l p r o g r a m m a ' G e n o m a P u g l i a ' , l a R e g i o n e s i p o s i z i o n a q u a l e m o d e l l o d i e c c e l l e n z a i n t e r n a z i o n a l e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e d e l s e r v i z i o p u b b l i c o l e p i ù a v a n z a t e t e c n i c h e d i m e d i c i n a p r e v e n t i v a e d i p r e c i s i o n e .