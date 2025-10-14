R i j e k a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - O g g i a R i J e k a , n e l l ’ a m b i t o d e i l a v o r i d e l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i , s i è s v o l t o u n i n c o n t r o i s t i t u z i o n a l e t r a i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i e u n a d e l e g a z i o n e d e l l a C a m e r a c r o a t a d e g l i i n g e g n e r i c i v i l i ( H k i g ) . D u e g l i i m p e g n i p r i o r i t a r i e m e r s i d a l c o n f r o n t o . I l p r i m o è q u e l l o d i r a f f o r z a r e u n a c o l l a b o r a z i o n e e u n d i a l o g o s t r u t t u r a t o t r a C n i e H k i g . U n d i a l o g o f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e i n m o d o c o o r d i n a t o l e s f i d e i m p o s t e d a l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e d e c o l o g i c a . I n s e c o n d o l u o g o , c o s t r u i r e u n p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e c o n d i v i s o , o r i e n t a t o a l l a q u a l i t à e a l l a m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e . A l c e n t r o d e l d i a l o g o , t e m i s t r a t e g i c i p e r l a p r o f e s s i o n e a l i v e l l o e u r o p e o , c o m e l e d i r e t t i v e U e s u g l i A p p a l t i p u b b l i c i . S i è d i s c u s s o d i c o m e p r o m u o v e r e c r i t e r i d i q u a l i t à , c o m e l ’ o f f e r t a e c o n o m i c a m e n t e p i ù v a n t a g g i o s a ( O e p v - M e a t ) , e g a r a n t i r e m a s s i m a t r a s p a r e n z a n e l l e g a r e . P o i , l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l e c o s t r u z i o n i : i l c o n f r o n t o s i è f o c a l i z z a t o s u l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i s t r u m e n t i c o m e i l B i m e l ’ o p e n B i m , l ’ e - p r o c u r e m e n t e l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e g l i i t e r a u t o r i z z a t i v i . Q u a n t o a l l a d i r e t t i v a E p b d ( E n e r g y p e r f o r m a n c e o f b u i l d i n g s d i r e c t i v e ) , è s t a t o d i s c u s s o i l p e r c o r s o d i r i q u a l i f i c a z i o n e e n e r g e t i c a d e l p a t r i m o n i o e d i l i z i o e s i s t e n t e , c o m e i n d i c a t o d a i n u o v i s t a n d a r d e u r o p e i . S u l C o m m o n T r a i n i n g F r a m e w o r k ( C t f ) è s t a t a s o t t o l i n e a t a l ’ i m p o r t a n z a d i u n q u a d r o f o r m a t i v o c o m u n e , p r e v i s t o d a l l a d i r e t t i v a 2 0 0 5 / 3 6 / C E , p e r f a v o r i r e l a m o b i l i t à e i l r i c o n o s c i m e n t o a u t o m a t i c o d e l l e q u a l i f i c h e d e g l i i n g e g n e r i c i v i l i i n E u r o p a . " Q u e s t ’ a n n o - h a c o m m e n t a t o A n g e l o D o m e n i c o P e r r i n i , p r e s i d e n t e d e l C n i - i l C o n g r e s s o s i è a p e r t o v e r s o u n p a e s e v i c i n o , l a C r o a z i a c h e , c o m e l ’ I t a l i a , s c e g l i e u n s i s t e m a o r d i n i s t i c o i n v e c e c h e a s s o c i a z i o n i s t i c o p e r l ’ e s e r c i z i o d e l l a p r o f e s s i o n e . L ' i n c o n t r o d i o g g i è v o l t o a f a v o r i r e l a f o r m a z i o n e r e c i p r o c a d e g l i i s c r i t t i a n c h e i n u n ’ o t t i c a d i m o b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e " . H a n n o p a r t e c i p a t o a l l ’ i n c o n t r o , o l t r e a l p r e s i d e n t e P e r r i n i , i l v i c e p r e s i d e n t e E l i o M a s c i o v e c c h i o , i l c o n s i g l i e r e A l b e r t o R o m a g n o l i , i l p r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d i A n c o n a S t e f a n o C a p a n n e l l i e i l p r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d i T r i e s t e G i o v a n n i B a s i l i s c o . P e r l a d e l e g a z i o n e H k i g : N i n a D r a ž i n L o v r e c ( p r e s i d e n t e ) , J u r i c a V r d o l j a k , S e r g e j Č e r n j a r , D a n k o H o l j e v i ć , M a r i j a n R i c o v , H r v o j e S i r o n i ć e A n d r e j M a r o c h i n i .