R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l p a t r i m o n i o d e l l e c a s s e p r e v i d e n z i a l i è u n i n s i e m e d i p a t r i m o n i s i n g o l i , m a l a n o s t r a m i s s i o n e è c h i a r a : t r a s f o r m a r e i c o n t r i b u t i o b b l i g a t o r i i n p r e s t a z i o n i p e r g a r a n t i r e u n f u t u r o s e r e n o a c h i c o n t r i b u i s c e " . C o s ì A l b e r t o O l i v e t i , p r e s i d e n t e A d e p p , a s s o c i a z i o n e d e g l i e n t i p r e v i d e n z i a l i p r i v a t i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ S v i l u p p o e c o n o m i c o e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : t r a c a m b i o d i r o t t a e s t r a t e g i a i n e v o l u z i o n e ’ , o r g a n i z z a t o o g g i a R o m a d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e g e o m e t r i e g e o m e t r i l a u r e a t i ( C n g e g l ) , d a l l a C a s s a G e o m e t r i e d a l l a F o n d a z i o n e G e o m e t r i I t a l i a n i . N e l s u o i n t e r v e n t o , O l i v e t i h a s o t t o l i n e a t o c h e l a " p r i o r i t à d i o g n i c a s s a p r e v i d e n z i a l e è g a r a n t i r e p r e s t a z i o n i s i c u r e e a f f i d a b i l i p e r c h i , a t t r a v e r s o i c o n t r i b u t i o b b l i g a t o r i , f i n a n z i a i l s i s t e m a " . L ' i m p o r t a n z a d i u n b u o n l a v o r o c o m e b a s e d i u n a s o l i d a p r e v i d e n z a è s t a t a u n a l t r o p u n t o c a r d i n e d e l l ' i n t e r v e n t o d i O l i v e t i : " N o n e s i s t e u n a b u o n a p r e v i d e n z a s e n z a u n b u o n l a v o r o e o g n i c a s s a d e v e s f o r z a r s i d i a u m e n t a r e t a n t o l a q u a l i t à d e l l e p r e s t a z i o n i q u a n t o l a m a s s a d i c o n t r i b u t i g e s t i t i " , h a s p i e g a t o . I l p r e s i d e n t e h a a n c h e f a t t o u n ' a n a l i s i s u g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i d e n z i a l i , a f f e r m a n d o c h e d e v o n o e s s e r e s e m p r e o r i e n t a t i v e r s o l a s i c u r e z z a e l a r e d d i t i v i t à , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e i n f r a s t r u t t u r e c o m e s t r u m e n t o d i s t a b i l i t à . " I n v e s t i r e i n i n f r a s t r u t t u r e , p e r e s e m p i o , è u n a v i a s i c u r a p e r g a r a n t i r e f l u s s i c o s t a n t i e u n a r e d d i t i v i t à c o n t i n u a " , h a c o n t i n u a t o . O l i v e t i h a i n o l t r e e v i d e n z i a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a s e n s i b i l i t à a m b i e n t a l e , r i b a d e n d o c h e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a r a p p r e s e n t a u n a s f i d a c r u c i a l e , m a “ d o b b i a m o s e m p r e t e n e r e a m e n t e c h e l a n o s t r a m i s s i o n e p r i m a r i a è g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e g l i i n v e s t i m e n t i e l e p r e s t a z i o n i p r e v i d e n z i a l i " , h a r i c o r d a t o . I n f i n e , h a l a n c i a t o u n a p p e l l o a l g o v e r n o p e r u n a c o l l a b o r a z i o n e p i ù s t r e t t a , a l f i n e d i d e f i n i r e “ u n g i u s t o m i x t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , p e r c o n t i n u a r e a p r o t e g g e r e g l i i n t e r e s s i d i c h i , a t t r a v e r s o i p r o p r i c o n t r i b u t i , c o s t r u i s c e l a s i c u r e z z a d e l p r o p r i o f u t u r o . I l n o s t r o i m p e g n o è i n v e s t i r e i n a t t i v i t à a d a l t o p o t e n z i a l e - c o n c l u d e - m a c o n p r u d e n z a e c o n l ' o b i e t t i v o d i r i d u r r e a l m i n i m o i r i s c h i " .