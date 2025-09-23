M i l a n o - 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r e t A M a n g e r , c a t e n a i n t e r n a z i o n a l e d i c a f f e t t e r i e , f a m o s a n e l m o n d o p e r i m e n u h e a l t h y c o n c i b i f r e s c h i e c a f f è b i o l o g i c o , h a i n a u g u r a t o u n l o c a l e n e l l a s t a z i o n e d i M i l a n o C e n t r a l e , i l s e c o n d o s c a l o p e r i m p o r t a n z a a l l ’ i n t e r n o d e l c i r c u i t o d i G r a n d i S t a z i o n i R e t a i l . I l m a r c h i o è g e s t i t o i n e s c l u s i v a p e r l ’ I t a l i a d a C h e f E x p r e s s ( G r u p p o C r e m o n i n i ) , c h e n e p r o m u o v e l o s v i l u p p o n e i c a n a l i d e l t r a v e l ( s t a z i o n i , a e r o p o r t i e a r e e a u t o s t r a d a l i ) . A l l ’ e v e n t o d i a p e r t u r a u f f i c i a l e s o n o i n t e r v e n u t i N i c o l a s B i g a r d , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i C h e f E x p r e s s , C e s a r e S a l v i n i , C h i e f M a r k e t i n g & M e d i a O f f i c e r d i G r a n d i S t a z i o n i R e t a i l , E m m a J o h n , T r a v e l & F r a n c h i s i n g D i r e c t o r P r e t A M a n g e r , G a b r i e l e M o r i s i , R e s p o n s a b i l e S v i l u p p o C h e f E x p r e s s , e i l C o n s o l e G e n e r a l e b r i t a n n i c o a M i l a n o e D i r e t t o r e d e l D e p a r t m e n t f o r B u s i n e s s a n d T r a d e i n I t a l i a , K a s s i m R a m j i . S i t r a t t a d i u n d e b u t t o a s s o l u t o i n u n a s t a z i o n e i t a l i a n a , d o p o l ’ a p e r t u r a d e i p r i m i 3 l o c a l i P r e t A M a n g e r n e l l ’ a e r o p o r t o d i M a l p e n s a . I l n u o v o l o c a l e è s i t u a t o n e l p i a n o m e z z a n i n o c o n v i s t a b i n a r i , a l a t o d e i r i s t o r a n t i W a g a m a m a e R o a d h o u s e M e a t e r y . I l p i a n o d i s v i l u p p o d e l l a c a t e n a p r e v e d e l ’ a p e r t u r a d i u n a t r e n t i n a d i l o c a l i : l a p r o s s i m a a p e r t u r a è p r e v i s t a n e l l a s t a z i o n e d i B o l o g n a C e n t r a l e N i c o l a s B i g a r d , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i C h e f E x p r e s s , h a d i c h i a r a t o : " S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i d i q u e s t a p a r t n e r s h i p c o n P r e t A M a n g e r d e s t i n a t a a s v i l u p p a r e i n I t a l i a u n a d e l l e c a t e n e p i ù f a m o s e p e r i l c i b o f r e s c o e i l c a f f è b i o l o g i c o . D o p o i l s u c c e s s o d e l l e a p e r t u r e a M i l a n o M a l p e n s a , e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n G r a n d i S t a z i o n i R e t a i l , d e b u t t i a m o a M i l a n o C . l e , c e r t i c h e i l f o r m a t o s a r à a p p r e z z a t o d a i v i a g g i a t o r i e d a i m i l a n e s i c h e a v r a n n o u n ’ o p p o r t u n i t à i n p i ù p e r u n a g u s t o s a e s a n a p a u s a p r a n z o . C o n q u e s t a o p e r a z i o n e , C h e f E x p r e s s s i c o n f e r m a u n a p i a t t a f o r m a d i r i s t o r a z i o n e i d e a l e p e r s v i l u p p a r e i n I t a l i a , i n m o d a l i t à m u l t i c a n a l e ( t r a v e l , c o m m e r c i a l e , e c c . ) , i b r a n d i n t e r n a z i o n a l i ” . C e s a r e S a l v i n i , C h i e f M a r k e t i n g & M e d i a O f f i c e r d i G r a n d i S t a z i o n i R e t a i l h a s o t t o l i n e a t o : “ L ’ a p e r t u r a d e l p r i m o P r e t A M a n g e r n e l c e n t r o d i M i l a n o n o n p o t e v a c h e a v v e n i r e q u i , n e l l a n o s t r a s t a z i o n e C e n t r a l e . N o n è u n a s c e l t a c a s u a l e . L a C e n t r a l e è m o l t o p i ù d i u n a s t a z i o n e f e r r o v i a r i a : è u n l u o g o c h e a p p a r t i e n e a t u t t i , a c h i p a r t e e a c h i a r r i v a , a c h i v i a g g i a e a c h i l a v i v e o g n i g i o r n o . È i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a c i t t à , u n h u b i n t e r m o d a l e c h e c o n n e t t e m e z z i , p e r s o n e , e s p e r i e n z e e d e m o z i o n i . U n l u o g o c h e n o n s m e t t e m a i d i s o r p r e n d e r e e c h e o g g i , c o n q u e s t a n u o v a a p e r t u r a , s i c o n f e r m a p r o t a g o n i s t a d e l l a v i t a m i l a n e s e ” . K a s s i m R a m j i , C o n s o l e G e n e r a l e b r i t a n n i c o a M i l a n o e D i r e t t o r e d e l D e p a r t m e n t f o r B u s i n e s s a n d T r a d e i n I t a l i a , h a d i c h i a r a t o : « È u n v e r o p i a c e r e v e d e r e u n b r a n d b r i t a n n i c o c o m e P r e t A M a n g e r r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a i n I t a l i a , s o p r a t t u t t o g r a z i e a l s u p p o r t o d i u n g r u p p o d i e c c e l l e n z a c o m e C r e m o n i n i , c h e r a p p r e s e n t a u n p o n t e i m p o r t a n t e t r a i l m o n d o i t a l i a n o e q u e l l o b r i t a n n i c o . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e è u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l e s i n e r g i e t r a r e a l t à i n t e r n a z i o n a l i e p a r t n e r l o c a l i p o s s a n o g e n e r a r e v a l o r e e n u o v e o p p o r t u n i t à p e r e n t r a m b i i P a e s i » . C o m e i n o g n i a l t r o p u n t o v e n d i t a P r e t , i m e m b r i d e l t e a m p r e p a r a n o i l m e n u o g n i g i o r n o , u t i l i z z a n d o i n g r e d i e n t i f r e s c h i e d i p r o v e n i e n z a s e l e z i o n a t a . I l c i b o i n v e n d u t o v i e n e d o n a t o a e n t i d i b e n e f i c e n z a l o c a l i a l l a f i n e d i o g n i g i o r n a t a . I l m e n u d e l l o c a l e d i M i l a n o C e n t r a l e c o m p r e n d e i p a n i n i p i ù n o t i d i P r e t , c o m e i l C l a s s i c S u p e r C l u b c o n p e t t o d i p o l l o , p a n c e t t a a f f u m i c a t a e p o m o d o r i f r e s c h i , u n ' a m p i a v a r i e t à d i b a g u e t t e c o m e l a v e g e t a r i a n a C h e d d a r & O n i o n C h u t n e y , e i l b e s t s e l l e r C h i c k e n & B a c o n B a g u e t t e c o n l a d e l i z i o s a s a l s a c a e s a r . I n o l t r e , s o n o p r e v i s t i w r a p s , z u p p e e i n s a l a t e f r e s c h e c o m e A v o c a d o , W i l d C r a y f i s h & C u c u m b e r b o w l o l a S m o k e d S a l m o n , E g g & E d a m a m e P r o t e i n B o x c o n a v o c a d o f r e s c o e u o v a d a a l l e v a m e n t o a t e r r a . I m e n u d e l l a c o l a z i o n e e d e l p o m e r i g g i o o f f r i r a n n o d o l c i a p p e n a s f o r n a t i , c r o i s s a n t s a l a t i c a l d i , v a s e t t i d i y o g u r t e f r u t t a , f r u l l a t i e u n a v a s t a g a m m a d i b e v a n d e r i n f r e s c a n t i . A n c h e i d o l c e t t i P r e t , c o m e b i s c o t t i , m u f f i n e b a r r e t t e , s a r a n n o a b b i n a t i a p r o d o t t i d i c a f f e t t e r i a ( l a t t e , c a p p u c c i n o , m o k a ) e t è s e r v i t i c a l d i o g h i a c c i a t i c o n l a t t e b i o l o g i c o o b e v a n d e a l t e r n a t i v e . P r e t A M a n g e r è u n a c a t e n a d i p a n i n i e c a f f è , c o m u n e m e n t e c h i a m a t a P r e t , c o n s e d e n e l R e g n o U n i t o . I l p r i m o l o c a l e è s t a t o a p e r t o a L o n d r a n e l 1 9 8 6 , d o v e o g g i h a s e d e l ' a z i e n d a . I p a n i n i , l e i n s a l a t e e i w r a p d i P r e t s o n o p r e p a r a t i o g n i g i o r n o n e l l e c u c i n e d e i l o c a l i c o n i n g r e d i e n t i d i q u a l i t à e c a f f è b i o l o g i c i a l 1 0 0 % . P r e t c o n t a a t t u a l m e n t e p i ù d i 5 5 0 l o c a l i e o p e r a i n p i ù d i 1 0 p a e s i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , t r a c u i R e g n o U n i t o , I r l a n d a , S t a t i U n i t i , H o n g K o n g , F r a n c i a , D u b a i , K u w a i t , S v i z z e r a , B r u x e l l e s , S i n g a p o r e , G e r m a n i a , L u s s e m b u r g o e I n d i a .