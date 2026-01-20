R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' u l t i m o r a p p o r t o O x f a m d e s c r i v e u n a s i t u a z i o n e s e m p r e p i ù i n s o s t e n i b i l e : u n ' e n o r m e r i c c h e z z a c h e s i c o n c e n t r a s e m p r e d i p i ù n e l l e m a n i d i p o c h i s s i m e p e r s o n e , m e n t r e g l i s t i p e n d i d e g l i i t a l i a n i s o n o f e r m i a l p a l o . S e r v o n o s c e l t e c o r a g g i o s e c h e q u e s t o g o v e r n o c o n t i n u a n o n f a r e . C ’ è l a n o s t r a p r o p o s t a ' s b l o c c a s t i p e n d i ' p e r a d e g u a r e a u t o m a t i c a m e n t e i s a l a r i a l l ' i n f l a z i o n e , è o r a c h e v e n g a p r e s a i n e s a m e " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o .