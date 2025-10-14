R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l q u a d r o i n t e r n a z i o n a l e è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i e h a i n c i s o s u l l a p o l i t i c a i t a l i a n a , s u l c a l e n d a r i o d e i p a r l a m e n t i i t a l i a n o e d e u r o p e o . H a c o n d i z i o n a t o e c o n d i z i o n e r à i l d i b a t t i t o p o l i t i c o . N e i p r o s s i m i g i o r n i c i s a r à i l c o n g r e s s o d e l P s e d a c u i m i a u g u r o e s c a n o p o s i z i o n i u n i t a r i e d e l l e d e l e g a z i o n i d e i v a r i p a e s i s u i p r i n c i p a l i d o s s i e r , d a l M e d i o O r i e n t e , c o n i l c e s s a t e i l f u o c o e g l i s h o w t r u m p i a n i , a l l ’ U c r a i n a . D e n t r o q u e s t a c o r n i c e c e r c h i a m o c o m e P d e c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i , d i p a r l a r e d e i p r o b l e m i e c o n o m i c i d e l n o s t r o p a e s e e d e l l a m a n o v r a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t r o d u c e n d o l ’ a s s e m b l e a d e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d e m a P a l a z z o M a d a m a . " S u q u e s t o s o t t o l i n e o l ’ i m p o r t a n t e l a v o r o u n i t a r i o f a t t o c o n l e a l t r e f o r z e d i o p p o s i z i o n e : a b b i a m o p a r l a t o d i s a l a r i , d i p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , a b b i a m o c o s t r e t t o G i o r g e t t i a d u n d i b a t t i t o s u l D p f p . L a q u e s t i o n e s o c i a l e è l a p i ù g r a n d e e m e r g e n z a d e l P a e s e , c o m e t e s t i m o n i a a n c h e o g g i l ’ I s t a t c o n i d a t i s u l l a p o v e r t à . U n l a v o r o n o n b a s t a p i ù p e r v i v e r e d i g n i t o s a m e n t e . D e n t r o q u e s t o s c e n a r i o q u e l l a s a l a r i a l e è l a q u e s t i o n e c h e p e s a d i p i ù s u l n o s t r o p a e s e . L o d i c o n o i g i o r n a l i , m a l o d i c o n o a n c h e l e s t e s s e a s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i . Q u i n d i n o n s o l o s a l a r i o m i n i m o , f o n d a m e n t a l e , m a i l t e m a d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i l a v o r a t o r i e d e l l e f a m i g l i e n e l s u o c o m p l e s s o d e v e d i v e n t a r e l a n o s t r a p r i o r i t à . D o b b i a m o r i p o r t a r e l a d i s c u s s i o n e s u q u e s t o m e n t r e l a d e s t r a n a s c o n d e l a p o l v e r e s o t t o i l t a p p e t o a l i m e n t a n d o l o s c o n t r o i d e o l o g i c o . N e l l a a g e n d a p a r l a m e n t a r e d e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e e m e r g o n o l a ‘ f r e t t a ’ e l e f o r z a t u r e d e l l a m a g g i o r a n z a s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a . C i v o g l i o n o p o r t a r e a l r e f e r e n d u m c h e d i v e n t e r à u n o d e i t e m i p o l i t i c i d e l l ’ i n i z i o 2 0 2 6 " . " S u l f i n e v i t a c o n t i n u a l ’ a m b i g u i t à d a l l a m a g g i o r a n z a , d i v i s a , c h e n o n s a c o m e a n d a r e a v a n t i , p r o c r a s t i n a n d o t e m p i e s c a d e n z e . P e r n o i r e s t a f o n d a m e n t a l e l a c e n t r a l i t à d e l S s n c h e d e v e r e s t a r e l a c o r n i c e d e n t r o c u i ‘ a g i r e ’ l e s c e l t e s u l f i n e v i t a . V e d r e m o c o m e p r o c e d e i l l a v o r o i n c o m m i s s i o n e , p r o n t i a p o r t a r e i l p r o v v e d i m e n t o i n a u l a d o v e c i p o s s o n o e s s e r e s p a z i d i m a n o v r a n e l c o n f r o n t o . N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e p o i a r r i v e r à l a m a n o v r a , o g g i c i s a r à i l C d m , s u c u i c i a u g u r i a m o c h e i l c o n f r o n t o p o s s a e s s e r e r e a l e d o p o i l v e r g o g n o s o a t t e g g i a m e n t o a v u t o d a l l a m a g g i o r a n z a l o s c o r s o a n n o ” .