R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i M a r i n e L e P e n s o n o d i f a t t o u n r i c o n o s c i m e n t o d e l l a v o r o s e r i o e c o n c r e t o d e l l a p r e m i e r M e l o n i , d e l m i n i s t r o F o t i e , p r i m a d i l u i , d e l m i n i s t r o F i t t o , n e l l a g e s t i o n e d e l P n r r . E d è a n c h e i l r i c o n o s c i m e n t o i m p l i c i t o d e l l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a , u n t e m a c h e q u a l s i a s i l e a d e r , s o p r a t t u t t o s e a s p i r a n t e a l g o v e r n o , d e v e t e n e r e i n g r a n d e c o n s i d e r a z i o n e " . L o s c r i v e s u X i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i . " S b a g l i a i n v e c e L e P e n q u a n d o s o s t i e n e c h e i f o n d i i t a l i a n i s i a n o p a g a t i d a i f r a n c e s i , m a q u e s t o è u n a r g o m e n t o c h e r i g u a r d a p i ù c h e a l t r o i l d i b a t t i t o p o l i t i c o t r a n s a l p i n o " , c o n c l u d e .