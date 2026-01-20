R o m a , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i h a p u b b l i c a t o i l b a n d o p e r l a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d i n u o v i p o s t i l e t t o p e r s t u d e n t i , i n b a s e a l l a c o n v e n z i o n e s i g l a t a c o n i l m i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a e i n l i n e a c o n q u a n t o p r e v i s t o d a l l a r e v i s i o n e d e l P n r r , s a n c i t a i n l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 . I l M u r h a a f f i d a t o a C d p l ’ a t t u a z i o n e n e l l ’ a m b i t o d e l P n r r , d e l n u o v o i n v e s t i m e n t o ' F o n d o p e r g l i a l l o g g i d e s t i n a t i a g l i s t u d e n t i ' f i n a n z i a t o d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a – N e x t G e n e r a t i o n E u , a c u i è a s s e g n a t a u n a d o t a z i o n e c o m p l e s s i v a d i 5 9 9 m i l i o n i d i e u r o . L ’ o b i e t t i v o è r a g g i u n g e r e e n t r o i l 1 5 m a g g i o 2 0 2 7 l a s o g l i a d i 6 0 m i l a a l l o g g i . L e c a n d i d a t u r e s o n o a p e r t e a s o g g e t t i s i a p u b b l i c i s i a p r i v a t i . P e r a c c e d e r e a i c o n t r i b u t i f i n a n z i a r i , l e c a n d i d a t u r e p o t r a n n o e s s e r e p r e s e n t a t e a t t r a v e r s o i l s e r v i z i o t e l e m a t i c o d e d i c a t o a p a r t i r e d a l 2 0 g e n n a i o ( a l l e o r e 1 2 . 0 0 ) f i n o a d e s a u r i m e n t o d e l l a d o t a z i o n e d e l l ’ i n v e s t i m e n t o e i n o g n i c a s o n o n o l t r e i l 2 9 g i u g n o 2 0 2 6 ( a l l e o r e 2 3 . 5 9 ) . L ’ a t t o d ’ o b b l i g o , c o n c u i i c a n d i d a t i a m m e s s i a r i c e v e r e i l c o n t r i b u t o s i i m p e g n a n o a g a r a n t i r e g l i a l l o g g i s e c o n d o l e c o n d i z i o n i p o s t e d a l b a n d o , d o v r à e s s e r e i n v i a t o a C d p e n t r o i l 1 5 l u g l i o 2 0 2 6 . G l i i n t e r v e n t i p e r r e n d e r e d i s p o n i b i l i i p o s t i l e t t o d o v r a n n o c o n c l u d e r s i e n t r o i l 1 5 m a g g i o 2 0 2 7 . A s e g u i t o d e l l a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d e g l i s t u d e n t a t i , C d p p o t r à e r o g a r e a i g e s t o r i d e l l e s t r u t t u r e u n c o n t r i b u t o e c o n o m i c o a f o n d o p e r d u t o e n t r o i l 3 0 g i u g n o 2 0 2 7 . C i a s c u n a r i c h i e s t a d i a m m i s s i o n e d o v r à p r e v e d e r e a l m e n o 1 8 n u o v i p o s t i l e t t o p e r r e s i d e n z a , g l i i m m o b i l i d o v r a n n o t r o v a r s i n e l t e r r i t o r i o d i c a p o l u o g h i d i p r o v i n c i a s e d e d i a t e n e o o a r e e l i m i t r o f e . I g e s t o r i d e l l e s t r u t t u r e s a r a n n o t e n u t i a g a r a n t i r e t a r i f f e d i a l m e n o i l 1 5 % i n f e r i o r i r i s p e t t o a i v a l o r i m e d i d i m e r c a t o e r i s e r v a r e a l m e n o i l 3 0 % d e i p o s t i l e t t o , c o n p r e z z i u l t e r i o r m e n t e c o n t e n u t i , a g l i s t u d e n t i f u o r i s e d e c a p a c i e m e r i t e v o l i a n c h e s e p r i v i d i m e z z i . I n o l t r e , d o v r à e s s e r e a s s i c u r a t a p e r 1 2 a n n i l a d e s t i n a z i o n e d ’ u s o p r e v a l e n t e d e g l i i m m o b i l i a d a l l o g g i o o r e s i d e n z a p e r s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i . L ’ i m p o r t o d e l c o n t r i b u t o p o t r à e s s e r e f i n o a u n m a s s i m o d i c i r c a 2 0 m i l a e u r o p e r o g n i p o s t o l e t t o . C d p s i a v v a r r à , o l t r e a F i n t e c n a , d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A g e n z i a d e l D e m a n i o p e r t u t t e l e v e r i f i c h e s u g l i i m m o b i l i . U n c o m i t a t o d i i n v e s t i m e n t o c o m p o s t o d a c i n q u e m e m b r i e s t e r n i , d i c u i u n o d e s i g n a t o d a l m i n i s t e r o c o n f u n z i o n i d i p r e s i d e n t e e q u a t t r o d a C d p , i n d i v i d u a t i t r a s o g g e t t i d i c o m p r o v a t a e d e l e v a t a q u a l i f i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , s i o c c u p e r à d e l c o n t r o l l o d i a m m i s s i b i l i t à d e l l e d o m a n d e p e r l ’ a c c e s s o a i c o n t r i b u t i e d e l l e a l t r e a t t i v i t à p r e v i s t e d a l b a n d o . L e m o d a l i t à d i p a r t e c i p a z i o n e a l b a n d o s a r a n n o i l l u s t r a t e a n c h e i n u n c i c l o d i w e b i n a r . I l p r i m o a p p u n t a m e n t o è p r e v i s t o p e r i l 4 f e b b r a i o . M a g g i o r i i n f o r m a z i o n i s o n o d i s p o n i b i l i s u l s i t o w e b d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i .