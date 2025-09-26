R o m a , 2 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i n C a b i n a d i r e g i a a b b i a m o p r e s e n t a t o l a p r o p o s t a d i r e v i s i o n e d e l P n r r , c h e s a r à o r a t r a s m e s s a a l P a r l a m e n t o e p o i a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . U n l a v o r o c o m p l e s s o m a n e c e s s a r i o , c h e c i p e r m e t t e d i u s a r e m e g l i o l e r i s o r s e e r a f f o r z a r e g l i i n t e r v e n t i d a v v e r o u t i l i p e r i m p r e s e , i n f r a s t r u t t u r e e c o e s i o n e s o c i a l e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i o r g i a M e l o n i . " L ’ I t a l i a è o g g i l a N a z i o n e p i ù a v a n t i i n E u r o p a n e l l ’ a t t u a z i o n e d e l P i a n o : c e n t i n a i a d i o b i e t t i v i r a g g i u n t i , m i l i a r d i d i e u r o g i à t r a s f e r i t i e o l t r e 4 2 9 . 0 0 0 p r o g e t t i a v v i a t i o c o n c l u s i . I n t r e a n n i a b b i a m o r i s p e t t a t o t u t t i g l i i m p e g n i p r e s i . C o n q u e s t a r e v i s i o n e m e t t i a m o i n s i c u r e z z a l e r i s o r s e p e r i l t e s s u t o p r o d u t t i v o e c o n c e n t r i a m o l ’ a t t e n z i o n e s u l l e p r i o r i t à p i ù u r g e n t i . A v a n t i c o s ì : c o n s e r i e t à , c o n c r e t e z z a e g i o c o d i s q u a d r a " , a g g i u n g e l a p r e m i e r .