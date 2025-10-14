R o m a , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - L ’ e x d e p u t a t o e g i à s o t t o s e g r e t a r i o a l l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e M a t t i a F a n t i n a t i a n n u n c i a l a s u a a d e s i o n e a l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o g u i d a t o d a L u i g i M a r a t t i n . " M i r i c o n o s c o n e i v a l o r i l i b e r a l i e r i f o r m i s t i d e l p a r t i t o – a f f e r m a F a n t i n a t i – c r e d o i n u n a p o l i t i c a c h e p r e m i c o m p e t e n z a , m e r i t o e i m p r e s a . D o p o a n n i d i s l o g a n e c o n t r a p p o s i z i o n i , è t e m p o d i t o r n a r e a l l a c o n c r e t e z z a d e l l e s o l u z i o n i . G l i i t a l i a n i c h i e d o n o s e r i e t à e r i s u l t a t i , n o n e s t r e m i s m i n é p r o m e s s e i r r e a l i z z a b i l i " . F a n t i n a t i , g i à e s p o n e n t e d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e e d e s p e r t o d i d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l a P a e I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m e t t e r à l a p r o p r i a e s p e r i e n z a n e l l e i s t i t u z i o n i e n e l l ’ i n n o v a z i o n e " a l s e r v i z i o d i u n p r o g e t t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o c h e g u a r d i a l f u t u r o d e l P a e s e " , s p i e g a i l P l d .