R o m a , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " D i c i o t t o a n n i f a n a s c e v a i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l a v o r o g e n e r o s o d i W a l t e r V e l t r o n i : m o l t o p i ù d i u n ' i n t u i z i o n e . È s t a t o i l t e n t a t i v o d i l e g a r e o p i n i o n e p u b b l i c a e p a r t e c i p a z i o n e p o l i t i c a , d i c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d e l P a e s e c o n u n c h i a r o p r o g e t t o r i f o r m a t o r e d i c a m b i a m e n t o , d i u n i r e l e m i g l i o r i t r a d i z i o n i p o l i t i c h e r e p u b b l i c a n e p e r u n n u o v o i m p e g n o c u l t u r a l e , d i o f f r i r e a l l e i t a l i a n e e a g l i i t a l i a n i u n a r i n n o v a t a e d e m o c r a t i c a e v o l u z i o n e c o s t i t u z i o n a l e d e i p a r t i t i p o p o l a r i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o U e P i n a P i c i e r n o . " C i s i a m o r i u s c i t i ? S o l o p a r z i a l m e n t e . L e r e s i s t e n z e a l c a m b i a m e n t o e a l l e r i f o r m e i n q u e s t o p a e s e s o n o i n s u p e r a b i l i e i n s u p e r a t e . E n o n a v e r s a p u t o d a r e f i n o i n f o n d o r i s p o s t a a q u e l l e o p p o r t u n i t à e a q u e i b i s o g n i è l a c a u s a p r i n c i p a l e d i d i s t a n z a d a l l a p o l i t i c a , c h e a n c h e i n q u e s t i g i o r n i è m o t i v o d i u r g e n t i r i f l e s s i o n i e c o r r e z i o n i d i r o t t a - p r o s e g u e P i c i e r n o . . D i c i o t t ’ a n n i d o p o c o n t i n u o - c o n s c a r p e d e c i s a m e n t e m e n o b r u t t e d i q u e l l e c h e i n d o s s a v o a l l o r a , c o n m o l t i c a p e l l i b i a n c h i i n p i ù m a c o n l o s t e s s o s g u a r d o - a r i c e r c a r e l a s t r a d a m i g l i o r e p e r i l b e n e c o m u n e " . " E i n s i e m e a t a n t e e t a n t i l o f a c c i o s e n z a p a l l o t t o l i e r e p e r c h é c o m e i n s e g n a v a A l f r e d o R e i c h l i n ' n o n b a s t a u n b l o c c o e l e t t o r a l e . A b b i a m o b i s o g n o d i u n g r a n d e p a r t i t o ' . B u o n c o m p l e a n n o a n o i " , c o n c l u d e P i c i e r n o .