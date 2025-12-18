R o m a , 1 8 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i P a p a L e o n e X I V p e r l a L I X G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l a P a c e s o n o u n r i c h i a m o f o r t e e u r g e n t e a l l a r e s p o n s a b i l i t à d i c h i g o v e r n a e d i c h i h a r u o l i p u b b l i c i " . L o d i c e P a o l o C i a n i , d e p u t a t o e v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e P d - I d p , s e g r e t a r i o d i D e m o s . " I n u n t e m p o s e g n a t o d a g u e r r e , r i a r m o e v i o l a z i o n i d e g l i a c c o r d i i n t e r n a z i o n a l i , i l P a p a c i r i c o r d a c h e l a p a c e n o n è u n ’ u t o p i a m a u n a s c e l t a p o l i t i c a , c u l t u r a l e e m o r a l e . L a g u e r r a d e v e s c a n d a l i z z a r c i , c o m e d i c e i l P a p a , i n v e c e è s i n t r o p p o ‘ c o m p r e s a ’ e g i u s t i f i c a t a " , p r o s e g u e C i a n i . " D i s a r m a r e i l l i n g u a g g i o , c o n t r a s t a r e l ’ o d i o e l a d e l e g i t t i m a z i o n e d e l l ’ a l t r o è i l p r i m o p a s s o p e r d i s i n n e s c a r e i c o n f l i t t i . I l r i c h i a m o a l l a P a c e m i n t e r r i s e a l v a l o r e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e p a r l a d i r e t t a m e n t e a i g o v e r n i : l a s t r a d a n o n è q u e l l a d e l l a f o r z a , m a d e l l a d i p l o m a z i a , d e l l a m e d i a z i o n e e d e l r a f f o r z a m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i s o v r a n a z i o n a l i . C o m e c r e d e n t i e c o m e c i t t a d i n i - c o n c l u d e C i a n i - s e n t i a m o i l d o v e r e d i r a c c o g l i e r e q u e s t o a p p e l l o . L e c o m u n i t à , l e c i t t à , l e i s t i t u z i o n i p o s s o n o d i v e n t a r e d a v v e r o “ c a s e d e l l a p a c e ” s o l o s e m e t t o n o a l c e n t r o g i u s t i z i a , d i a l o g o , r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i e f e d e l t à a l l a p a r o l a d a t a " .