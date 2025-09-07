R o m a , 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - " D o p o 2 3 a n n i l a N a z i o n a l e f e m m i n i l e d i p a l l a v o l o t o r n a c a m p i o n e d e l m o n d o : u n t r i o n f o c h e r e n d e o n o r e a l l o s p o r t i t a l i a n o e a l l ’ i n t e r a N a z i o n e . L e A z z u r r e , c o n t a l e n t o e s a c r i f i c i o , h a n n o s c r i t t o u n a p a g i n a i n d i m e n t i c a b i l e b a t t e n d o l a T u r c h i a i n f i n a l e . C o m p l i m e n t i a l l e a t l e t e , a l l o s t a f f e a l l a F e d e r a z i o n e : s i e t e l ’ o r g o g l i o d e l l ’ I t a l i a ” . L o d i c h i a r a F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e S p o r t d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i .