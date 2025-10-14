P a l e r m o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e è s u c c e s s o a P a o l o è g r a v i s s i m o , a s s u r d o , m a p u r t r o p p o è i l p u n t o a p i c a l e d i u n a q u o t i d i a n i t à f a t t a d i p r e p o t e n z a , d i s o p r u s i , d i r e g o l e c h e n o n s o n o p i ù r i s p e t t a t e " . A p a r l a r e c o n l ' A d n k r o n o s è p a d r e G i o v a n n i G i a n n a l i a , p a r r o c o d e l l a c h i e s a d i S a n F i l i p p o N e r i n e l q u a r t i e r e Z e n d i P a l e r m o . L o s t e s s o q u a r t i e r e d o v e v i v e v a G a e t a n o M a r a n z a n a l ' u o m o c h e s a b a t o n o t t e , c o n u n c o l p o d i p i s t o l a , h a u c c i s o P a o l o T a o r m i n a , u n r a g a z z o d i 2 1 a n n i ' c o l p e v o l e ' d i a v e r c e r c a t o d i s e d a r e u n a r i s s a f u o r i d a l s u o l o c a l e i n c e n t r o . E d e l l o Z e n e r a n o a n c h e i r a g a z z i r e s p o n s a b i l i d e l l a s p a r a t o r i a a v v e n u t a a M o n r e a l e , a d a p r i l e , e i n c u i h a n n o p e r s o l a v i t a a l t r i t r e g i o v a n i . " I n q u e s t o q u a r t i e r e c ' è s t a t o u n a b b a s s a m e n t o d e l l a g u a r d i a d a p a r t e d i c h i d e v e t u t e l a r e l ' o r d i n e e s o n o e m e r s e i n m a n i e r a s e m p r e p i ù p r e p o t e n t e f i g u r e c h e h a n n o f a t t o u n p o ' s c u o l a - r a c c o n t a i l p a r r o c o - C ' è t a n t a g e n t e c h e n o n p u ò r e a g i r e , v e d e p r e p o t e n t i i n g i r o m a n o n p u ò d i r e n u l l a . I l n o s t r o è u n q u a r t i e r e p o p o l a r e i n c u i v i v o n o o l t r e 3 0 m i l a p e r s o n e , l a m a g g i o r p a r t e u m i l i e l a b o r i o s e , m a d r i e p a d r i c h e o g g i s o n o a d d o l o r a t i e s i i d e n t i f i c a n o c o n q u e s t a d o n n a ( l a m a m m a d i P a o l o T a o r m i n a n d r ) c h e h a p e r s o i l f i g l i o i n u n a m a n i e r a c o s ì a s s u r d a . T u t t i c o n c o r d i n e l c o n d a n n a r e e n e l c h i e d e r s i s e s i a p o s s i b i l e c h e u n r a g a z z o e s c a d i c a s a l a s e r a e n o n t o r n i p i ù " . E p o i c ' è l a r a b b i a . " G r a n d e r a b b i a - s p i e g a p a d r e G i o v a n n i - p e r c h é q u e l l o c h e è s u c c e s s o è i l p u n t o a p i c a l e d i u n a q u o t i d i a n i t à i n c u i l e r e g o l e n o n v e n g o n o r i s p e t t a t e , f a t t a d i p r e p o t e n z a e d i s o p r u s i " . P e r p a d r e G i o v a n n i , l ' a s s a s s i n o d i P a o l o " è c o m e s e f o s s e c r e s c i u t o d e n t r o u n a b o l l a i n c u i t u t t o g l i è c o n c e s s o , u n a s p e c i e d i d e l i r i o d i o n n i p o t e n z a - d i c e - c o m e d e n o t a i l v i d e o c h e h a p u b b l i c a t o s u i s o c i a l . P u r t r o p p o p e r ò n o n è s o l o l u i a s e n t i r s i u n s e m i d i o . E ' u n d e l i r i o p e r c o l p a d e l q u a l e n e l l ' a r c o d i p o c h i m e s i s o n o g i à m o r t e q u a t t r o p e r s o n e . E ' u n ' e m e r g e n z a s u c u i b i s o g n a i n t e r v e n i r e , n o n s i p u ò l a s c i a r c o r r e r e " . " Q u i n e l q u a r t i e r e q u e s t i p e r s o n a g g i n o n d o v r e b b e r o d o m i n a r e , c i d o v r e b b e e s s e r e u n ' a z i o n e p i ù i n c i s i v a d e l l o S t a t o n e l p e r s e g u i r l i c o n g l i s t r u m e n t i a d h o c - d i c e - Q u i , l ' u n i c o l i n g u a g g i o c h e s i c o n o s c e è q u e l l o d e l l a f o r z a e s e l o S t a t o è m e n o f o r t e , h a n n o v i n t o l o r o e c o m a n d a n o . N o n c ' è a l t r a s t r a d a " . P e r p a d r e G i a n n a l i a " n o n s i t r a t t a d i i n t e g r a r e i n m a n i e r a e s t e m p o r a n e a i l n u m e r o d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . B i s o g n a r i c o n s i d e r a r e q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o i n u n m o d o n u o v o , g u a r d a r l o c o m e u n p e r i c o l o , u n ' e m e r g e n z a e , i n q u a n t o t a l e , a f f r o n t a r l a c o n s t r u m e n t i p a r t i c o l a r i . I o n o n v o g l i o f a r e i l l o r o l a v o r o , n o n s o n o i n g r a d o , m a c ' è u n a s i t u a z i o n e c h e s t a d i v e n t a n d o g r a v e , c h e s f u g g e d i m a n o e s u c u i b i s o g n a i n t e r v e n i r e . N o n p o s s o n o e s s e r e q u e s t i ' d e f i c i e n t i ' a c o m a n d a r e " . " L e f o r z e d e l l ' o r d i n e s t a n n o f a c e n d o t a n t o a l i v e l l o d i i n d a g i n i - a g g i u n g e p a d r e G i a n n a l i a - m a l a p e r c e z i o n e d i c h i v i v e a l l o Z e n è q u e l l a d i u n p o s t o d o v e c o m a n d a n o q u e s t i s c e m i . Q u i f i n o a t a r d a n o t t e g i r a n o i n a u t o c o n i l v o l u m e d e l l o s t e r e o c o s ì a l t o c h e t u t t i s i s v e g l i a n o , c i s o n o i r a g a z z i c h e s c o r a z z a n o c o n i m o t o r i f a c e n d o s i 1 0 0 m e t r i c o n u n a s o l a r u o t a s e n z a c h e n e s s u n o g l i d i c a n u l l a . C ' è u n a t t e g g i a m e n t o p r e v a r i c a t o r i o d i f f u s o e q u a n d o l a s i t u a z i o n e è q u e s t a , l a p e r c e z i o n e è c h e n o n c i s i a n o r e g o l e e d o v e m a n c a n o l e r e g o l e c o m a n d a n o p e r s o n a g g i c o m e l ' a u t o r e d e l l ' o m i c i d i o d i P a o l o c h e , a l l a f i n e , d i v e n t a n o m o d e l l i v i n c e n t i p e r g i o v a n i f r a g i l i e d e b o l i " . P a d r e G i o v a n n i s i r e n d e c o n t o c h e " è u n a s f i d a p e s a n t e e c h e r i c h i e d e u n i m p e g n o e n o r m e , m a è u n a s f i d a c h e l o S t a t o d e v e r a c c o g l i e r e . E ' p r o p r i o q u i , e i n q u a r t i e r i c o m e l o Z e n , c h e l o S t a t o d e v e m e t t e r e o r d i n e e n o n c o n s i d e r a r l o p i ù c o m e u n l u o g o i n c u i c o n c e n t r a r e t u t t o i l p e g g i o t a n t o d a q u i n o n e s c e . P e r c h é n o n è c o s ì . Q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o è p r o p r i o c h e i l d i s o r d i n e n o n s t a r i m a n e n d o f r a q u e s t i p a l a z z i m a s t a a v e n d o c o n s e g u e n z e s u t u t t a l a s o c i e t à . L o S t a t o d e v e f a r s i s e n t i r e " . ( d i M a n u e l a A z z a r e l l o )