R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l p r o s c i u t t o c o t t o s u l ' b a n c o d e g l i i m p u t a t i ' p e r l a v a l u t a z i o n e d e l l ' A g e n z i a i n t e r n a z i o n a l e p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o ( A i r c ) d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à , c h e h a i n s e r i t o l e c a r n i l a v o r a t e n e l l a s t e s s a c a t e g o r i a d i r i s c h i o c a n c e r o g e n o d e l t a b a c c o ( i l G r u p p o 1 I a r c ) . " E ' d a l 2 0 1 5 c h e c ' è q u e s t a c l a s s i f i c a z i o n e c h e t o r n a c i c l i c a m e n t e a s p a v e n t a r e i c o n s u m a t o r i " , d i c e a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e l ' i m m u n o l o g o c l i n i c o M a u r o M i n e l l i , d o c e n t e d i N u t r i z i o n e u m a n a a l l a L u m . " L a s c i e n z a , t u t t a v i a , n o n c i s t a d i c e n d o c h e u n p a n i n o a l p r o s c i u t t o ' u c c i d e ' q u a n t o u n a s i g a r e t t a , m a c h e a b b i a m o l a c e r t e z z a s c i e n t i f i c a c h e u n c o n s u m o a b i t u a l e d i q u e s t i p r o d o t t i a u m e n t a i l r i s c h i o d i e f f e t t i p a t o g e n i , i n p a r t i c o l a r e a l c o l o n - r e t t o " , a g g i u n g e . " I l v e r o n o d o n o n è i l p e r i c o l o a s s o l u t o , m a l a n o s t r a f r e q u e n z a d i c o n s u m o . S e i s a l u m i p a s s a n o d a ' s f i z i o o c c a s i o n a l e ' a i n g r e d i e n t e q u o t i d i a n o ( n e l t o a s t a p r a n z o , s u l l a p i z z a a c e n a , c o m e m e r e n d a ) , l e p r o b a b i l i t à d i s u b i r n e g l i e f f e t t i a u m e n t a n o i n m o d o m i s u r a b i l e " , a f f e r m a M i n e l l i . " I l c o t t o v i e n e t r a t t a t o c o n u n a s a l a m o i a c h e i n c l u d e n i t r i t i ( E 2 4 9 , E 2 5 0 ) . Q u e s t i g a r a n t i s c o n o i l t i p i c o c o l o r e r o s a e l a s i c u r e z z a i g i e n i c a , m a s o n o i p r i n c i p a l i r e s p o n s a b i l i d e l l a p o t e n z i a l e f o r m a z i o n e d i n i t r o s a m m i n e " , r i m a r c a l ' i m m u n o l o g o . " L a c l a s s i f i c a z i o n e I a r c m i s u r a l a s o l i d i t à d e l l e p r o v e , n o n l a p o t e n z a d e l c a n c e r o g e n o . E s s e r e n e l G r u p p o 1 s i g n i f i c a c h e i l l e g a m e t r a l ' a l i m e n t o e l a p a t o l o g i a è a c c e r t a t o " , r i c o r d a M i n e l l i . " A f a r e u l t e r i o r e c h i a r e z z a - p r o s e g u e - è i n t e r v e n u t a u n a m e t a n a l i s i p u b b l i c a t a s u ' N a t u r e M e d i c i n e ' ( 2 0 2 5 ) . L o s t u d i o , c o n d o t t o c o n r i g o r o s i m o d e l l i d i m e t a - r e g r e s s i o n e , h a c o n f e r m a t o c h e n o n e s i s t e u n a s o g l i a d i c o n s u m o t o t a l m e n t e p r i v a d i r i s c h i . R i s p e t t o a c h i n o n n e c o n s u m a a f f a t t o , u n ' a s s u n z i o n e g i o r n a l i e r a d i c i r c a 5 0 - 5 5 g r a m m i è a s s o c i a t a a u n a u m e n t o m e d i o d e l r i s c h i o d e l 7 % p e r i l c a n c r o c o l o r e t t a l e e d e l l ' 1 1 % p e r i l d i a b e t e d i t i p o 2 . S e b b e n e i l r a t i n g d e l l ' e v i d e n z a s i a d e f i n i t o ' d e b o l e ' ( 2 s t e l l e ) p e r v i a d e l l a d i f f i c o l t à d i i s o l a r e l a d i e t a d a a l t r i s t i l i d i v i t a , l a d i r e z i o n e d e l d a t o è u n i v o c a : l a c o n t i n u i t à n e l c o n s u m o è l a v a r i a b i l e c r i t i c a " . O l t r e a l p r o s c i u t t o c o t t o , c i s o n o c i a l t r i 4 p r o d o t t i d a t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o . " N o n s i t r a t t a d i ' p r o d o t t i c a t t i v i ' - p r e c i s a l o s p e c i a l i s t a - m a d i t e c n o l o g i e a l i m e n t a r i n e c e s s a r i e p e r l a c o n s e r v a z i o n e c h e r i c h i e d o n o u n c o n s u m o m o d e r a t o . W u r s t e l : s i m b o l o d e l l a m o d e r n a o t t i m i z z a z i o n e , p e r m e t t o n o d i e v i t a r e s p r e c h i a l i m e n t a r i . T u t t a v i a , l a l o r o s t r u t t u r a e m u l s i o n a t a r i c h i e d e d o s i p r e c i s e d i c o n s e r v a n t i p e r p r e v e n i r e r i s c h i g r a v i c o m e i l b o t u l i s m o . L a l o r o d e n s i t à n u t r i t i v a e l a p r e s e n z a d i a d d i t i v i s u g g e r i s c o n o u n u s o s p o r a d i c o . C a r n i i n s c a t o l a : p r o g e t t a t e p e r l a m a s s i m a s i c u r e z z a e s t a b i l i t à f u o r i d a l f r i g o , p r e s e n t a n o s p e s s o c o n c e n t r a z i o n i d i s a l e e l e v a t e . I l r i s c h i o q u i è d u p l i c e : l ' i m p a t t o d e i c o n s e r v a n t i e q u e l l o d e l s o d i o s u l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a . S a l a m i i n d u s t r i a l i : n e l l e g r a n d i p r o d u z i o n i , l a s t a g i o n a t u r a è a c c e l e r a t a p e r v i a c h i m i c a . I l m i x d i g r a s s i s a t u r i e a g e n t i d i c o n s e r v a z i o n e r i c h i e d e u n a g e s t i o n e a t t e n t a d e l l e p o r z i o n i s e t t i m a n a l i . B a c o n e a f f u m i c a t i : l ' a r o m a d e l l ' a f f u m i c a t u r a , p u r o t t e n u t o o g g i c o n t e c n i c h e s i c u r e ( f u m o l i q u i d o f i l t r a t o ) , s i s o m m a a g r a s s i e s a l e . E ' c o n s i g l i a b i l e u s a r l i p e r i n s a p o r i r e i p i a t t i p i u t t o s t o c h e c o m e f o n t e p r o t e i c a p r i n c i p a l e " . S e c o n d o M i n e l l i e s i s t o n o d e l l e s t r a t e g i e d i b i l a n c i a m e n t o q u a n d o s i c o n s u m a n o i l p r o s c i u t t o c r u d o , i w u r s t e l , c a r n i i n s c a t o l a , s a l a m i i n d u s t r i a l i , b a c o n e a f f u m i c a t i . " P o s s i a m o m i t i g a r e l ' i m p a t t o m e t a b o l i c o d i q u e s t i a l i m e n t i a t t r a v e r s o a b b i n a m e n t i s t r a t e g i c i c h e n e n e u t r a l i z z i n o i s o t t o p r o d o t t i - s u g g e r i s c e l ' i m m u n o l o g o - L ' a n t i d o t o d e l l a v i t a m i n a C : i n i t r i t i p o s s o n o t r a s f o r m a r s i i n n i t r o s a m m i n e n e l l o s t o m a c o ; c o n s u m a r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e a l i m e n t i r i c c h i d i v i t a m i n a C ( l i m o n e , p e p e r o n i , r u c o l a , k i w i ) a g i s c e c o m e i n i b i t o r e c h i m i c o d i q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e . L a p r o t e z i o n e d e l l e f i b r e : l e f i b r e d e i c e r e a l i i n t e g r a l i e d e l l e v e r d u r e r i d u c o n o i l t e m p o d i c o n t a t t o t r a l e p a r e t i d e l c o l o n e l e s o s t a n z e p o t e n z i a l m e n t e i r r i t a n t i . I l b i l a n c i a m e n t o d e l p o t a s s i o : p e r c o n t r a s t a r e l ' e c c e s s o d i s o d i o , è f o n d a m e n t a l e i n s e r i r e c i b i r i c c h i d i p o t a s s i o ( s p i n a c i , b a n a n e , p a t a t e ) c h e f a v o r i s c o n o l ' e l i m i n a z i o n e d e i s a l i i n e c c e s s o - r i c o r d a " . " I l m e s s a g g i o , r i b a d i t o d a g l i s t u d i s u ' N a t u r e M e d i c i n e ' , n o n è p r o i b i z i o n i s m o , m a s e m m a i c o n s a p e v o l e z z a - c o n c l u d e i l m e d i c o n u t r i z i o n i s t a - R i d u r r e l a f r e q u e n z a , s c e g l i e r e l ' a l t a q u a l i t à e c u r a r e g l i a b b i n a m e n t i n e l p i a t t o p e r m e t t e d i g e s t i r e i l r i s c h i o s e n z a r i n u n c i a r e a i s a p o r i d e l l a t r a d i z i o n e " .