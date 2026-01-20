A b u j a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - A l m e n o 3 1 c i v i l i s o n o s t a t i u c c i s i d o m e n i c a i n u n a t t a c c o d a p a r t e d i u o m i n i a r m a t i p r e s u m i b i l m e n t e j i h a d i s t i a B o s i y e , u n v i l l a g g i o n e l l a p a r t e o c c i d e n t a l e d e l N i g e r v i c i n o a l B u r k i n a F a s o e a l M a l i . " D o m e n i c a , i n d i v i d u i a r m a t i h a n n o u c c i s o 3 1 a b i t a n t i a B o s i y e , 3 0 s o n o m o r t i s u l c o l p o e u n o d e i c i n q u e f e r i t i è d e c e d u t o i n u n c e n t r o d i c u r a " , h a d i c h i a r a t o a l l ' A f p u n a b i t a n t e d e l l a z o n a . A n c h e u n s i n d a c a t o s t u d e n t e s c o l o c a l e h a c o n f e r m a t o i l b i l a n c i o .