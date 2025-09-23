G e n o v a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o s o d d i s f a t t i . È s t a t o u n o t t i m o S a l o n e . C i s o n o a n c o r a d e l l e c o s e c h e d e v o n o e s s e r e u l t i m a t e , p e n s i a m o a l l ' h o t e l . C i s o n o d e l l e p a r t i a n c o r a i n c a n t i e r e , m a c r e d o c h e n e l g i r o d i u n a n n o , u n a n n o e m e z z o s i p o s s a v e d e r e c o m p l e t a t o i l p r o g e t t o " . S o n o l e p a r o l e d e l l a s i n d a c a d i G e n o v a , S i l v i a S a l i s , i n t e r v e n e n d o o g g i a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i c h i u s u r a d e l 6 5 e s i m o S a l o n e n a u t i c o d i G e n o v a , ‘ W e a r e m a d e o f s e a ’ , n e l W a t e r f r o n t d i L e v a n t e . D u r a n t e i l S a l o n e ( 1 8 - 2 3 s e t t e m b r e ) “ l a t o a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e a b b i a m o a v u t o d e g l i o t t i m i r i s c o n t r i - f a s a p e r e S a l i s - l ' a p e r t u r a d e i P a l a z z i d e i R o l l i , p a t r i m o n i o U n e s c o , h a f a t t o i m m e d i a t a m e n t e t u t t o e s a u r i t o . S o n o s t a t e m i g l i a i a l e p e r s o n e n e l l e n o s t r e s t r a d e . A s s i s t e r e a l l e s e r a t e d i d i v e r t i m e n t o i n m e z z o a u n p a t r i m o n i o a r t i s t i c o i n c r e d i b i l e è s t a t a u n a c a r t o l i n a s t u p e n d a d e l l a c i t t à - r a c c o n t a - I n o l t r e , i l b i g l i e t t o d e d i c a t o a i g i o v a n i i n q u e s t o S a l o n e c r e d o c h e a b b i a a n c h e p o r t a t o u n n u o v o t i p o d i v i s i t a t o r i ” . L a S i n d a c a d i G e n o v a r i s p o n d e p o i a l l ’ a p p e l l o d e l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a n a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i , c h e c h i e d e u n a c i t t à p i ù r a g g i u n g i b i l e e p i ù a t t r a t t i v a : “ È s i c u r a m e n t e u n ' u r g e n z a p e r G e n o v a - c o n c o r d a S a l i s - L o è d a d e c e n n i e l o d i v e n t a s e m p r e d i p i ù i n u n m o n d o s e m p r e p i ù c o n n e s s o . P e r ò d e v o d i r e c h e è u n m o m e n t o d i g r a n d e c a m b i a m e n t o , s i a p e r l a c i t t à c h e p e r l a R e g i o n e . G l i e f f e t t i s a r a n n o p o s i t i v i - a u s p i c a - e s i c u r a m e n t e n e r a c c o g l i e r e m o i f r u t t i p i ù a v a n t i . O v v i o c h e i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a n a u t i c a g u a r d a a q u a l i s o n o g l i e f f e t t i d i q u e s t o c a m b i a m e n t o s u l s u o S a l o n e - s o t t o l i n e a - e d è g i u s t o c h e c h i e d a q u e l l o c h e s t a c h i e d e n d o . C r e d o c h e d e b b a e s s e r c i a n c h e u n a c o l l a b o r a z i o n e s t r e t t i s s i m a t r a l ' a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e e t u t t e l e r e a l t à c h e p o r t a n o p e r s o n e s u l t e r r i t o r i o p e r r i u s c i r e a t r o v a r e d e l l e s o l u z i o n i r i c e t t i v e c h e s i a n o s e m p r e p i ù a d a t t e a q u e s t o t i p o d i t u r i s m o ” , c o n c l u d e .