W a s h i n g t o n , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " H o f a t t o p e r l a N a t o p i ù d i q u a l s i a s i a l t r a p e r s o n a , v i v a o m o r t a " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e U s a D o n a l d T r u m p i n c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a s a B i a n c a , s o f f e r m a n d o s i i n p a r t i c o l a r e s u l f a t t o c h e i m e m b r i h a n n o c o n c o r d a t o d i a u m e n t a r e l a s p e s a p e r l a d i f e s a d a l 2 % a l 5 % d e l P I L . " P e n s o c h e l a m a g g i o r p a r t e d i v o i l o d i r à . C r e d o c h e p o t r e s t e c h i e d e r l o a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e ( M a r k R u t t e ) . L o h a d e t t o a n c h e l u i - h a a g g i u n t o T r u m p . " M a a n c h e l a N a t o d e v e t r a t t a r c i e q u a m e n t e . L a m i a g r a n d e p a u r a n e i c o n f r o n t i d e l l a N a t o è c h e s p e n d i a m o e n o r m i q u a n t i t à d i d e n a r o c o n e s s a , e s o c h e n o i v e r r e m o i n l o r o s o c c o r s o , m a m i c h i e d o d a v v e r o s e l o r o v e r r a n n o i n n o s t r o s o c c o r s o o m e n o " .