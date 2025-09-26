R o m a , 2 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " R i v o l g o a l d e p u t a t o G i a n g i a c o m o C a l o v i n i l e m i e c o n g r a t u l a z i o n i p e r l ’ e l e z i o n e a P r e s i d e n t e d e l G r u p p o S p e c i a l e M e d i t e r r a n e o e M e d i o O r i e n t e d e l l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l l a N A T O . I n u n m o m e n t o d i g r a n d e c o m p l e s s i t à i n t e r n a z i o n a l e , q u e s t o i n c a r i c o r i c o n o s c e l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o , l ' i m p o r t a n t e c o n t r i b u t o d e l l a d e l e g a z i o n e e r a f f o r z a i l r u o l o d e l n o s t r o P a e s e n e l p r o m u o v e r e s t a b i l i t à , s i c u r e z z a e c o o p e r a z i o n e n e l l ’ a r e a . A l p r e s i d e n t e C a l o v i n i v a n n o g l i a u g u r i d i b u o n l a v o r o " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .