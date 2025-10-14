R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N a s c e l a " F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a " , u n a n u o v a o r g a n i z z a z i o n e c h e s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o p r o g e t t o d i F i l i e r a I t a l i a , i l m o d e l l o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a p r o d u z i o n e a g r i c o l a i t a l i a n a r a p p r e s e n t a t a d a C o l d i r e t t i , i n d u s t r i a e d i s t r i b u z i o n e p e r t u t e l a r e e p r o m u o v e r e i l M a d e i n I t a l y a g r o a l i m e n t a r e . A g u i d a r e " F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a " s a r à C e s a r e T r i p p e l l a ( d i r e t t o r e E u V a l u e C h a i n & E x t e r n a l E n g a g e m e n t P h i l i p M o r r i s I t a l i a ) , n o m i n a t o p r e s i d e n t e . L a c o s t i t u z i o n e d e l l a o r g a n i z z a z i o n e è s t a t a a n n u n c i a t a i n o c c a s i o n e d e l X X I I I F o r u m I n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ A g r i c o l t u r a e d e l l ’ A l i m e n t a z i o n e , p r o m o s s o d a C o l d i r e t t i . F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a è f r u t t o d i u n a c c o r d o p e r l a c r e a z i o n e d i 2 , 2 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e a g g i u n t o . " R i n g r a z i o C o l d i r e t t i e F i l i e r a I t a l i a p e r l a f i d u c i a c h e m i è s t a t a a c c o r d a t a c o n q u e s t a n o m i n a " h a d i c h i a r a t o C e s a r e T r i p p e l l a , p r e s i d e n t e F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a . " È u n o n o r e r a p p r e s e n t a r e u n s e t t o r e - h a p r o s e g u i t o - c h e u n i s c e t r a d i z i o n e e c a p a c i t à d i i n n o v a r e . L a v o r e r e m o p e r d a r e c o n t i n u i t à e f o r z a e c o n o m i c a a g l i a g r i c o l t o r i , s o s t e n e n d o l a t r a n s i z i o n e v e r s o m o d e l l i s e m p r e p i ù i n n o v a t i v i e s o s t e n i b i l i " . L a c o s t i t u z i o n e d i " F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a " , c h e c o m p r e n d e c i r c a m i l l e i m p r e s e a g r i c o l e , m i r a a p r o m u o v e r e i n n o v a z i o n e e a r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s e t t o r e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . U n i m p e g n o c h e c o n s o l i d a i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a c o m e p r i n c i p a l e p r o d u t t o r e d i t a b a c c o d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . “ I l s e t t o r e d e l t a b a c c o r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o v i r t u o s o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a a g r i c o l t u r a e i n d u s t r i a ” , h a d i c h i a r a t o L u i g i S c o r d a m a g l i a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i F i l i e r a I t a l i a . " L ’ a c c o r d o d i f i l i e r a t r a C o l d i r e t t i e P h i l i p M o r r i s , a v v i a t o n e l 2 0 1 1 e r e c e n t e m e n t e r i n n o v a t o f i n o a l 2 0 3 4 , g a r a n t i s c e c o n t i n u i t à , i n v e s t i m e n t i e p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a a l u n g o t e r m i n e . S i t r a t t a d i u n ’ i n t e s a c h e n o n s i l i m i t a a d e f i n i r e v o l u m i d i a c q u i s t o , m a c h e p r o m u o v e c o n c r e t a m e n t e l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e l a r e d d i t i v i t à d e l l e i m p r e s e a g r i c o l e " . " S i a m o o r g o g l i o s i d i a c c o g l i e r e q u e s t a e s p e r i e n z a a l l ’ i n t e r n o d i F i l i e r a I t a l i a , - h a a g g i u n t o S c o r d a m a g l i a - p e r c h é r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l e s i n e r g i e t r a m o n d o a g r i c o l o e i n d u s t r i a l e p o s s a n o g e n e r a r e v a l o r e p e r l ’ i n t e r o P a e s e e o f f r i r e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e a n c h e i n a l t r i s e t t o r i " . L ’ a n n u n c i o è a v v e n u t o o g g i a l l a p r e s e n z a d i P a t r i z i o G i a c o m o L a P i e t r a , s o t t o s e g r e t a r i o d e l m i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e f o r e s t e . A p a r t i r e d a i p r i m i a n n i 2 0 0 0 , P h i l i p M o r r i s I t a l i a h a s v i l u p p a t o u n i n n o v a t i v o m o d e l l o d i f i l i e r a v e r t i c a l m e n t e i n t e g r a t o , c h e r a p p r e s e n t a o g g i u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . D a l 2 0 1 1 , l ’ a z i e n d a h a s o t t o s c r i t t o c o n i l m i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a e C o l d i r e t t i u n a s e r i e d i a c c o r d i d i f i l i e r a v o l t i a m i g l i o r a r e l a p r e v e d i b i l i t à c o m m e r c i a l e , e l a c o m p e t i t i v i t à a l l a f i l i e r a t a b a c c h i c o l a i t a l i a n a , p r o m u o v e n d o p r a t i c h e p r o d u t t i v e a t t e n t e a l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e s o c i a l e , i n l i n e a c o n g l i i m p e g n i c o n d i v i s i t r a l e p a r t i . Q u e s t i a c c o r d i p l u r i e n n a l i , r e c e n t e m e n t e r i n n o v a t i c o n u n i n e d i t o o r i z z o n t e t e m p o r a l e d i d i e c i a n n i , h a n n o g e n e r a t o i n v e s t i m e n t i c o m p l e s s i v i n e l s e t t o r e a g r i c o l o p e r o l t r e 3 m i l i a r d i d i e u r o . N o n s o l o i n v e s t i m e n t i , m a a n c h e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e d i g i t a l e e f o r m a z i o n e p e r f a v o r i r e i l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e .