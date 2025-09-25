M i l a n o , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o f i r m a t o o g g i i l p r o t o c o l l o p e r a v v i a r e u n r a p p o r t o s t a b i l e e c o n t i n u a t i v o d i c o l l a b o r a z i o n e a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e t r a i l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o e F i e r a M i l a n o , a b e n e f i c i o d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a , d e l l e f i l i e r e l o c a l i e d e l m a d e i n I t a l y . A s u g g e l l a r e l ’ a c c o r d o p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e n e i m e r c a t i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o , i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o G i o v a n n i B o z z e t t i e R o b e r t o F o r e s t i , v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F i e r a M i l a n o , c h e c o n t e s t u a l m e n t e h a n n o a n n u n c i a t o l a n a s c i t a d e l l a p r i m a ' c a s a d e l m a d e i n I t a l y ' a l l ' i n t e r n o d i u n a f i e r a . I l p r e s i d i o i s t i t u z i o n a l e s a r à o s p i t a t o n e g l i s p a z i d e l c e n t r o s e r v i z i d e l q u a r t i e r e e s p o s i t i v o d i R h o . N e l l ’ a m b i t o d e l l ’ a c c o r d o , d e l l a d u r a t a i n i z i a l e d i t r e a n n i , l e p a r t i s i i m p e g n e r a n n o a p r o m u o v e r e e s v i l u p p a r e c o n g i u n t a m e n t e i n i z i a t i v e e p r o g e t t i a l f i n e d i : f a v o r i r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e , i n p a r t i c o l a r e d e l l e p m i , a l l e p r i n c i p a l i m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e c o m e s t r u m e n t o d i c r e s c i t a , v i s i b i l i t à e s v i l u p p o ; f a c i l i t a r e l ’ i n c o n t r o t r a i m p r e s e , i n v e s t i t o r i , b u y e r i n t e r n a z i o n a l i e l a r e t e d e l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o i t a l i a n e a l l ' e s t e r o , u t i l i z z a n d o l a p i a t t a f o r m a f i e r i s t i c a c o m e h u b d i c o n n e s s i o n e ; a c c r e s c e r e l ’ a t t r a t t i v i t à d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o a l i v e l l o g l o b a l e ; a g e v o l a r e l o s v i l u p p o d i s e r v i z i i n n o v a t i v i a l l ’ i m p r e n d i t o r i a e l a d i f f u s i o n e d e i p r i n c i p a l i s t r u m e n t i p u b b l i c i d i s u p p o r t o a l l a n a s c i t a e a l l o s v i l u p p o d i i m p r e s a . F o n d a z i o n e s i i m p e g n e r à i n o l t r e a c o l l a b o r a r e c o n i l M i m i t p e r i l c o i n v o l g i m e n t o i n e v e n t i , c o n g r e s s i , c o n v e g n i e w o r k s h o p e p e r l a d e f i n i z i o n e d i p r o g r a m m i c o n g i u n t i p e r p r o m u o v e r e m o m e n t i d i i n c o n t r o t r a i s t i t u z i o n i , o p e r a t o r i e i m p r e s e . I n f i n e , F o n d a z i o n e m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e i l p r o p r i o c e n t r o s t u d i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i a n a l i s i e r i c e r c h e c o n f o c u s s u t e m i r e l a t i v i a i s e t t o r i f i e r i s t i c o e c o n g r e s s u a l e , n o n c h é p e r l a p r o p r i a r e t e d i r a p p o r t i c o n s o l i d a t i c o n i l m o n d o u n i v e r s i t a r i o e d i r i c e r c a . L a v o l o n t à d i c o o p e r a z i o n e s i i n s e r i s c e n e l l a r e c e n t e i n i z i a t i v a a v v i a t a d a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , ' A l l e a n z a p e r i l m a d e i n I t a l y ' , c h e m i r a a p r o m u o v e r e u n d i a l o g o c o n t i n u a t i v o s u l r u o l o d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o n e l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l P a e s e , c o i n v o l g e n d o d i v e r s i a t t o r i i n u n p e r c o r s o c o m u n e d i v a l o r i z z a z i o n e d e i c o m p a r t i i n d u s t r i a l i d i c u i l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e s o n o e s p r e s s i o n e , a r a f f o r z a r e l ’ a t t r a t t i v i t à d e l t e r r i t o r i o e s v i l u p p a r e u n a m a g g i o r e s i n e r g i a t r a q u e s t ’ u l t i m o e l e f i e r e . " O g g i - h a d e t t o i l m i n i s t r o U r s o - i n a u g u r i a m o l a p r i m a c a s a d e l m a d e i n I t a l y a F i e r a M i l a n o . U n p r o g e t t o i m p o r t a n t e e s i g n i f i c a t i v o , i l p r i m o t a n g i b i l e r i s c o n t r o d e l p r o t o c o l l o s o t t o s c r i t t o n e i g i o r n i s c o r s i c o n A e f i e I t - E x , l e d u e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i f i e r i s t i c h e d ’ I t a l i a c h e f i n a l m e n t e h a n n o u n p e r c o r s o c o n d i v i s o e u n i t a r i o " . " P a r t i a m o o g g i d a M i l a n o - h a a g g i u n t o - p e r r a g g i u n g e r e p r e s t o t u t t e l e a l t r e p r i n c i p a l i f i e r e n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i d ’ I t a l i a . C o n l e c a s e d e l m a d e i n I t a l y p u n t i a m o a v a l o r i z z a r e a p p i e n o i l p o t e n z i a l e d e l l e n o s t r e a z i e n d e , a c c o m p a g n a n d o l e l u n g o i l p e r c o r s o v e r s o i l s u c c e s s o i n t e r n a z i o n a l e . L e f i e r e , d a s e m p r e s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r l a c r e s c i t a i n d u s t r i a l e e c o m m e r c i a l e , p o t r a n n o c o n t a r e s u q u e s t i n u o v i p r e s i d i d e l M i m i t , a l f i a n c o d e l l e i m p r e s e p e r s u p p o r t a r l e c o n g l i s t r u m e n t i m e s s i i n c a m p o d a l g o v e r n o e r a c c o g l i e r e l e i s t a n z e n e c e s s a r i e p e r r a f f o r z a r e i l n o s t r o e c o s i s t e m a p r o d u t t i v o " .