P a r i g i , 1 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - L ' a t t o r e f r a n c e s e d i o r i g i n i t u r c h e T c h é k y K a r y o , n o t o p e r i l s u o s g u a r d o m a g n e t i c o e l a s u a p r e s e n z a i n t e n s a s u l l o s c h e r m o , è m o r t o a l l ' e t à d i 7 2 a n n i i n s e g u i t o a d u n t u m o r e . A d a r n e n o t i z i a è s t a t a l a f a m i g l i a . N a t o a I s t a n b u l n e l 1 9 5 3 c o n i l n o m e d i B a r u h D j a k i K a r y o , d a p a d r e e b r e o s e f a r d i t a e m a d r e g r e c o - o r t o d o s s a , s i e r a t r a s f e r i t o d a b a m b i n o a P a r i g i , d o v e a v e v a s c o p e r t o l a p a s s i o n e p e r l a r e c i t a z i o n e . D o p o g l i s t u d i a l C o n s e r v a t o r i o , a v e v a i n i z i a t o l a c a r r i e r a t e a t r a l e , c a l c a n d o a n c h e i l p a l c o s c e n i c o d e l F e s t i v a l d i A v i g n o n e , p r i m a d i a p p r o d a r e a l c i n e m a . I l s u c c e s s o i n t e r n a z i o n a l e a r r i v ò a l l a f i n e d e g l i a n n i O t t a n t a c o n " L ' o r s o " ( 1 9 8 8 ) d i J e a n - J a c q u e s A n n a u d , i n c u i i n t e r p r e t a v a u n c a c c i a t o r e t o r m e n t a t o , e s i c o n s o l i d ò c o n ' N i k i t a ' ( 1 9 9 0 ) d i L u c B e s s o n , d o v e d i e d e v i t a a l p e r s o n a g g i o d e l l ' a g e n t e B o b , m e n t o r e d e l l a p r o t a g o n i s t a A n n e P a r i l l a u d . D u e r u o l i c h e b a s t a r o n o a f i s s a r e p e r s e m p r e l a s u a i m m a g i n e : q u e l l a d i u n u o m o f o r t e e f r a g i l e a l l o s t e s s o t e m p o , c a p a c e d i u n ’ i n t e n s i t à r a r a . D a a l l o r a K a r y o è s t a t o u n o d e i v o l t i p i ù r i c h i e s t i d e l c i n e m a e u r o p e o e i n t e r n a z i o n a l e . T r a i s u o i f i l m p i ù n o t i f i g u r a n o ' V i n c e n t & T h é o ' ( 1 9 9 0 ) d i R o b e r t A l t m a n , ' 1 4 9 2 - L a c o n q u i s t a d e l p a r a d i s o ' ( 1 9 9 2 ) d i R i d l e y S c o t t , ' B a d B o y s ' ( 1 9 9 5 ) d i M i c h a e l B a y , ' G o l d e n E y e ' ( 1 9 9 5 ) d i M a r t i n C a m p b e l l e ' I l p a t r i o t a ' ( 2 0 0 0 ) d i R o l a n d E m m e r i c h , a l f i a n c o d i M e l G i b s o n . I n I t a l i a a v e v a c o n q u i s t a t o i l p u b b l i c o c o n ' V a ' d o v e t i p o r t a i l c u o r e ' ( 1 9 9 6 ) d i C r i s t i n a C o m e n c i n i e ' L a m a s s e r i a d e l l e a l l o d o l e ' ( 2 0 0 7 ) d e i f r a t e l l i T a v i a n i . H a c o l l a b o r a t o a n c h e c o n J e a n - P i e r r e J e u n e t i n ' I l f a v o l o s o m o n d o d i A m é l i e ' ( 2 0 0 1 ) , c o n f e r m a n d o l a s u a v e r s a t i l i t à i n r u o l i c h e a n d a v a n o d a l d r a m m a a l l a c o m m e d i a , d a l t h r i l l e r a l f i l m s t o r i c o . I n o l t r e o t t a n t a t i t o l i , K a r y o h a s a p u t o m a n t e n e r e u n a p r e s e n z a s c e n i c a s e m p r e r i c o n o s c i b i l e : d i s c r e t a m a c a r i s m a t i c a , i n t e n s a s e n z a m a i e s s e r e e c c e s s i v a . N e g l i u l t i m i a n n i a v e v a c o n o s c i u t o u n a n u o v a s t a g i o n e d i p o p o l a r i t à g r a z i e a l l a t e l e v i s i o n e , c o n l a s e r i e ' T h e M i s s i n g ' ( 2 0 1 4 – 2 0 1 6 ) e i l s u o s p i n - o f f ' B a p t i s t e ' ( 2 0 1 9 – 2 0 2 1 ) , d o v e i n t e r p r e t a v a l ’ i n v e s t i g a t o r e J u l i e n B a p t i s t e . I l p e r s o n a g g i o , m a l i n c o n i c o e p r o f o n d a m e n t e u m a n o , e r a d i v e n t a t o u n o d e i s u o i r u o l i p i ù a m a t i . ( d i P a o l o M a r t i n i )