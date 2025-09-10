W a s h i n g t o n , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S e b b e n e l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p n o n s i a d ' a c c o r d o c o n l a d e c i s i o n e d i I s r a e l e d i c o l p i r e i v e r t i c i d i H a m a s i n Q a t a r , l ' " e l i m i n a z i o n e " d e i m e m b r i d e l g r u p p o r a p p r e s e n t a u n " l a t o p o s i t i v o " d e g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i . L o h a d e t t o i l v i c e p r e s i d e n t e a m e r i c a n o J D V a n c e a l c a n a l e O n e A m e r i c a N e w s N e t w o r k : " L ' u n i c a c o s a p o s i t i v a è c h e s e m b r a c h e ( I s r a e l e ) a b b i a p r o b a b i l m e n t e e l i m i n a t o u n p a i o d i c a t t i v i d i H a m a s . . . q u i n d i c ' è u n l a t o p o s i t i v o , a n c h e s e n o n s i a m o d ' a c c o r d o c o n l a d e c i s i o n e d i f o n d o " . " I l p r e s i d e n t e h a d e t t o c h i a r a m e n t e d i n o n e s s e r e c o n t e n t o " , h a a g g i u n t o V a n c e . " N o n c r e d e c h e q u e s t o s e r v a g l i i n t e r e s s i d e g l i S t a t i U n i t i o d i I s r a e l e . N o n è c o n t e n t o , m a c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r l a p a c e n o n o s t a n t e t u t t o e s p e r i a m o d i v e d e r e q u e s t a c o m e u n ' o p p o r t u n i t à . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r r i p o r t a r e a c a s a g l i o s t a g g i , p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a i n M e d i o O r i e n t e e , s i s p e r a , p o r t a r e u n p o ' d i p a c e " .