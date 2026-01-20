W a s h i n g t o n , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l B o a r d o f P e a c e p o t r e b b e s o s t i t u i r e l e N a z i o n i U n i t e . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p i n c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a s a B i a n c a , p a r l a n d o d e l C o n s i g l i o p e r l a p a c e p e r G a z a , c h e p o t r e b b e p r e n d e r e i l p o s t o d e l l ' O n u , s e c o n d o i l T y c o o n i n e f f i c a c e n e l p o r r e f i n e a l l e g u e r r e . " L ' O n u n o n è s t a t a d i g r a n d e a i u t o . S o n o u n g r a n d e s o s t e n i t o r e d e l p o t e n z i a l e d e l l ' O n u , m a n o n è m a i s t a t o a l l ' a l t e z z a d e l s u o p o t e n z i a l e " , h a d e t t o T r u m p a i g i o r n a l i s t i . " L ' O n u a v r e b b e d o v u t o r i s o l v e r e t u t t e l e g u e r r e c h e h o r i s o l t o " .